Час глобального перезавантаження. Існуючі методи боротьби з артритом не ефективні, — вчені

Провівши масштабне дослідження, вчені дізналися, що деякі з популярних засобів не просто неефективні в боротьбі із захворюванням, а мають близьку до нуля користь, лише засмічуючи наш організм.

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З часом наша захисна амортизація на кінцях кісток дедалі більше зношується, через що руки болять і, в деяких випадках, стають менш рухливими. На це захворювання страждає значна частина дорослого населення, особливо жінки, і назва йому — артрит. На жаль, ліки від нього невідомі донині. Але існують методи лікування, які допомагають полегшити біль. Те, наскільки ефективні ці методи лікування насправді і вирішили з'ясувати вчені з Копенгагенського університету, пише New Atlas.

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Під час дослідження, що охопило 72 окремі наукові роботи і включало понад 7600 учасників, автори вивчили ефект 29 різних методів лікування артриту кистей рук. Результати дослідження змусили замислитися над тим, як ми лікуємо біль під час артриту кисті та над потенційною небезпекою деяких методів для нашого організму. Ключовими моментами дослідження стали такі результати:

Таблетки пріоритетніші за ін'єкції. Стероїдні таблетки і нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) краще знижують біль, ніж плацебо та ін'єкції. При цьому, стероїди виявилися поза конкуренцією зі знеболювання серед усіх випробуваних методів лікування.

Підводні камені стероїдів. Однак, хоча стероїди й зарекомендували себе найефективнішим засобом, вони не ідеальні для тривалого застосування. Якщо покладатися на них постійно, то можна зіткнутися з більш серйозними проблемами, пов'язаними із запаленням.

Оманлива популярність. У цьому дослідженні звертає на себе увагу той факт, що ін'єкції, які вважалися ефективними, не перевершували плацебо. Ін'єкції, чи то стероїди, чи то гіалуронат — речовина, що змащує суглоби, були однаково ефективні або неефективні порівняно з плацебо.

Гідроксихлорохін — не ваш союзник. Ще у 2020 р. він набув широкої популярності з причин, не пов'язаних з артритом. Виявилося, що для лікування артриту кистей рук його можна не вживати взагалі, оскільки будь-якого ефекту, що позначається на боротьбі із захворюванням, він не виявив.

Креми та гелі під питанням. Проведені дослідження не дали змоги зробити однозначних висновків про те, ефективні чи ні креми та гелі в разі артриту.

Проаналізувавши всі ці дані, вчені вважають, що настав час для глобального перезавантаження методів лікування артриту. Вони вважають, що необхідні нові, детальні клінічні випробування, особливо коли таке передове рішення, як ін'єкції для суглобів, може виявитися не таким вже ефективним, як ми думали.

За їхніми словами, необхідні "майбутні великомасштабні випробування із суворою методологією". Вони підкреслили, що багато доступних методів лікування болю при артриті кистей рук не мають доведених результатів. Якщо пероральні НПЗЗ і пероральні стероїди показують хороші результати, то про багато інших препаратів цього сказати не можна.

Таким чином, дуже важливо переконатися в тому, що рекомендовані та застосовані методи лікування дійсно ефективні перед початком їх застосування на собі. Йдеться не тільки про полегшення болю, а й про те, щоб застосовувані методи не призводили до інших ускладнень у майбутньому. За словами авторів наукової роботи, нам все ще потрібні точніші відповіді, і це дослідження дало нам поштовх у правильному напрямку.

Раніше Фокус писав про несподівану причину розвитку артриту, названу вченими. Дослідження припускає, що пари від дров'яних печей і барбекю дивним чином можуть спровокувати ревматоїдний артрит.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше у світі вилікували артрит у горили. У Будапештському зоопарку самка горили стала першим приматом, якому провели терапію стовбуровими клітинами. Експеримент обіцяє надію на лікування не тільки тваринам, а й людям.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.