Время глобальной перезагрузки. Существующие методы борьбы с артритом не эффективны, — ученые

Проведя масштабное исследование, ученые узнали, что некоторые из популярных средств не просто неэффективны в борьбе с заболеванием, а имеют близкую к нулю пользу, лишь засоряя наш организм.

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Со временем наша защитная амортизация на концах костей все больше изнашивается, из-за чего руки болят и, в некоторых случаях, становятся менее подвижными. Этим заболеванием страдает значительная часть взрослого населения, особенно женщины и название ему — артрит. К сожалению, лекарство от него неизвестно по сей день. Но существуют методы лечения, которые помогают облегчить боль. То, насколько эффективны эти методы лечения на самом деле и решили выяснить ученые из Копенгагенского университета, пишет New Atlas.

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В ходе исследования, охватившего 72 отдельных научных работы и включавшего более 7600 участников, авторы изучили эффект 29 различных методов лечения артрита кистей рук. Результаты исследования заставили задуматься о том, как мы лечим боль при артрите кисти и о потенциальной опасности некоторых методов для нашего организма. Ключевыми моментами исследования стали следующие результаты:

Таблетки приоритетнее инъекций. Стероидные таблетки и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) лучше снижают боль, чем плацебо и инъекции. При этом, стероиды оказались вне конкуренции по обезболиванию среди всех испытанных методов лечения.

Подводные камни стероидов. Однако, хотя стероиды и показали себя самым эффективным средством, они не идеальны для длительного применения. Если полагаться на них постоянно, то можно столкнуться с более серьезными проблемами, связанными с воспалением.

Обманчивая популярность. В этом исследовании обращает на себя внимание тот факт, что инъекции, которые считались эффективными, не превосходили плацебо. Инъекции, будь то стероиды или гиалуронат — вещество, смазывающее суставы, были одинаково эффективны или неэффективны по сравнению с плацебо.

Гидроксихлорохин — не ваш союзник. Еще в 2020 г. он получил широкую известность по причинам, не связанным с артритом. Оказалось, что для лечения артрита кистей рук его можно не принимать вообще, так как какого-либо эффекта, сказывающегося на борьбе с заболеванием он не проявил.

Кремы и гели под вопросом. Проведенные исследования не позволили сделать однозначных выводов о том, эффективны или нет кремы и гели при артрите.

Проанализировав все эти данные, ученые считают, что настало время для глобальной перезагрузки методов лечения артрита. Они считают, что необходимы новые, детальные клинические испытания, особенно когда такое передовое решение, как инъекции для суставов, может оказаться не таким уж эффективным, как мы думали.

По их словам, необходимы "будущие крупномасштабные испытания со строгой методологией". Они подчеркнули, что многие доступные методы лечения боли при артрите кистей рук не имеют доказанных результатов. Если пероральные НПВС и пероральные стероиды показывают хорошие результаты, то о многих других препаратах этого сказать нельзя.

Таким образом, очень важно убедиться в том, что рекомендуемые и применяемые методы лечения действительно эффективны перед началом их применения на себе. Речь идет не только об облегчении боли, но и о том, чтобы применяемые методы не приводили к другим осложнениям в будущем. По словам авторов научной работы, нам все еще нужны более точные ответы, и данное исследование дало нам толчок в правильном направлении.

Ранее Фокус писал о неожиданной причине развития артрита, названной учеными. Исследование предполагает, что пары от дровяных печей и барбекю странным образом могут спровоцировать ревматоидный артрит.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые в мире вылечили артрит у гориллы. В Будапештском зоопарке самка гориллы стала первым приматом, которому провели терапию стволовыми клетками. Эксперимент сулит надежду на лечение не только животным, но и людям.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.