Їх не повинно там бути. Виявлено молоді зірки близько до чорної діри в центрі Чумацького Шляху

Учені виявили, що зірки формуються там, де згідно з теоріями, не могли з'явитися.

Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astrophysical Journal, заявили, що вивчення зоряного скупчення поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець A* призвело до несподіваного відкриття. Астрономи знайшли дуже близько до чорної діри наскільки дуже молодих зірок. Але згідно з нинішнім розуміють формування зірок і з огляду на сильний гравітаційний вплив чорної діри, а також середовище, наповнене найсильнішим випромінюванням, цих зірок тут бути не повинно, пише Universe Today.

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Учені вивчили зоряне скупчення IRS 13 у центрі Чумацького Шляху, де знаходяться величезні старі зірки дуже близько одна до одної. Дослідження показало, що тут також знаходяться дуже молоді зірки, вік яких становить лише кілька мільйонів років. Було виявлено також 33 зірки, що недавно утворилися.

Але скупчення IRS 13 розташоване на відстані всього в половину світлового року від надмасивної чорної діри Стрілець A*, і тутешні умови не дають змоги з'являтися новим зіркам. Але в скупченні знаходяться зірки з різних поколінь.

Автори дослідження заявили, що вивчення зоряного скупчення поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець A* призвело до несподіваного відкриття Фото: ESO/S. Brunier

Тепер же вчені вважають, що можуть пояснити, як сформувалося таке незвичайне зоряне скупчення. Автори дослідження вважають, що насправді IRS 13 перемістилося ближче до надмасивної чорної діри через взаємодію з іншими скупченнями, міжзоряним середовищем та іншими внутрішніми процесами.

На певній відстані скупчення притягнула ближче величезна гравітація чорної діри. Коли воно наблизилося до чорного монстра, то утворена ударна хвиля спровокувала появу нових зірок з пилу і газу, які оточували скупчення. Тому тут було виявлено дуже молоді зірки.

За словами вчених, над цією загадкою астрономи ламали голову протягом 10 років. І результати можуть пояснити наявність ще більш молодих зірок в іншому зоряному скупченні під назвою S-скупчення, яке розташоване ще ближче до чорної діри.

Це дослідження було проведено за допомогою спостережень космічного телескопа Вебб і вчені вважають, що тепер можна пояснити існування дуже молодих зірок дуже близько до чорних дір і в інших галактиках.

За словами вчених, вони не тільки підтвердили факт існування дуже молодих зірок близько до надмасивної чорної діри, а й уперше ідентифікували зірки різного віку в скупченні, розташованому так близько до центру Чумацького Шляху.

Фокус уже писав про те, що на близькій до нас зірці постійно відбуваються вибухи і вчені розповіли, що це означає для її планет, схожих на Землю. Вчені провели нове дослідження вже знаменитої зоряної системи TRAPPIST-1.

Також Фокус писав про те, що, призначений для вивчення темної матерії і темної енергії, космічний телескоп Евклід впорався з небезпечним порушенням у роботі приладів. Але, якраз цей збій дозволив отримати дуже незвичайне зображення космосу.