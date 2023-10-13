Найцінніший астероїд Психея: чому він такий дорогий і чи можна добувати на ньому метали (фото)

Експерти вважають, що вартість усіх металів на цьому астероїді становить 10 000 квадрильйонів доларів.

Зараз астероїд (16) Психея, завширшки 280 км, на слуху у любителів астрономії. Річ у тім, що NASA спробує відправити до цього астероїда вже ввечері, 13 жовтня, космічний апарат "Психея". Експерти припускають, що цей металевий астероїд, який розташований у головному поясі астероїдів, є найдорожчим відомим космічним каменем у Сонячній системі. І це пов'язано з його складом, адже він має бути наповнений величезною кількістю металів. Загальна вартість цих металів, якби їх усі можна було доставити на Землю, за приблизними оцінками становить 10 000 квадрильйонів доларів (простіше кажучи, це одиниця, до якої потрібно дописати 19 нулів і вийде ця сума). З яких металів складається астероїд Психея і чи можна їх добувати? Про це пише Space.

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Склад найдорожчого астероїда в Сонячній системі

Експерти припускають, що вартість астероїда Психея набагато перевищує загальну вартість всієї сучасної економіки Землі, тобто всіх економік країн світу. Таким чином місія NASA може прокласти шлях не тільки до нових наукових відкриттів, а й до майбутнього видобутку корисних копалин на цьому камені.

За словами Вішну Редді з Університету штату Арізона, хоча відомо, що (16) Психея є металевим астероїдом, не зовсім зрозуміло, з яких саме металів він складається. Багато вчених вважають, що в основному він наповнений залізом і нікелем, хоча можуть бути й інші метали.

Експерти вважають, що вартість усіх металів на астероїді (16) Психея становить 10 000 квадрильйонів доларів Фото: Titan

За словами Венді Колдуелл, з Лос-Аламоської національної лабораторії, США, деякі спостереження за астероїдом (16) Психея також припускають, що він може переважно складатися з нікелю і міді.

На жаль, дізнатися точний склад цього астероїда можна буде тільки тоді, коли космічний апарат "Психея" досягне пункту призначення, а це станеться тільки в серпні 2029 року. І то, якщо NASA вдасться відправити цей апарат якщо не 13 жовтня, то хоча б до закриття стартового вікна 25 жовтня. Адже спочатку старт ракети-носія Falcon Heavy з апаратом NASA на борту планувався на 12 жовтня, але погодні умови внесли свої корективи в ці плани.

У будь-якому разі, як вважають експерти, навіть якщо добути все залізо на астероїді Психея, то його вартість буде дуже близькою до вище зазначеної цифри.

Коли можна буде добувати метали на астероїді Психея?

Але, за словами Філіпа Мецгера з Університету Центральної Флориди, поки що немає відповідних технологій, які б дали змогу проводити видобуток корисних копалин на астероїдах. Якщо ж говорити про Психею, то цей камінь обертається навколо Сонця на відстані в 600 млн км від Землі. Тобто витрати на доставку видобутих тут металів можуть звести нанівець усю їхню цінність.

Водночас учений вважає, що видобуток корисних копалин на астероїдах є перспективною галуззю. У найближчі десятиліття будуть створені необхідні технології, і цей бізнес може бути дуже прибутковим. Але якщо йдеться про ближчі до Землі астероїди.

За словами Мецгера, на астероїдах можна добувати не тільки метали, наприклад, залізо. Є астероїди, які складаються з глини і містять багато води. Цю воду можна використовувати для створення ракетного палива в поселеннях за межами Землі. Також на астероїдах можна добувати платину, один із найцінніших металів.

Вчені вважають, що в найближчі десятиліття очікувати появи шахтарів на астероїді (16) Психея не варто, але вони можуть з'явитися на ближчих до нас астероїдах. У будь-якому разі, як припускають вчені, вивчення астероїда (16) Психея повинно надати дуже багато цінних наукових даних не тільки про астероїди взагалі, а й про еволюцію нашої Сонячної системи. Передбачається, що цей космічний камінь являє собою металеве ядро планети, яка так і не з'явилася.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, звідки беруться загадкові магнітні поля в каменях з Місяця. Нове дослідження спростовує одне з протиріч теорії про те, що Місяць дає енергію для власного магнітного поля.