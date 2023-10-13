Секретна зброя Другої світової війни: вчені відкопали "поховану" катапульту (фото)

Археологи в Англії розкопали дивовижну пам'ятку історії — експериментальну катапульту, яка призначалася для запуску в небо бомбардувальників. Ця знахідка проливає світло на маловідому інновацію з минулого та її вплив на авіацію.

Катапульта, відома як катапульта Королівського авіабудівного заводу (RAE) Mark III, знаходилася в Оксфордширі, на південному сході Англії. Її метою було заощадити паливо і зменшити потребу в довгих злітно-посадкових смугах, що стало вкрай важливим у воєнний час. Ця катапульта виявилася новаторською спробою розв'язати деякі проблеми, з якими стикалися літаки в той час, пише Live Science.

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Побудована між 1938 і 1940 роками, катапульта RAE Mark III так і не побачила світу. Натомість у 1941 році її поховали, а над нею збудували звичайну злітно-посадкову смугу. Попри обмежене використання, цей прототип відіграв вирішальну роль у розвитку катапультних систем.

Зокрема, він заклав основу для катапультного авіаційного торгового корабля 1941 року, який міг запускати літаки з кораблів, що дало стратегічну перевагу під час Другої світової війни.

Цифрова реконструкція літака часів Другої світової війни на катапульті Фото: MOLA

"Нещодавно розкопана катапульта нагадує нам про швидкі експерименти та інновації міжвоєнних років і Другої світової війни, — сказала в заяві Сьюзан Портер, керівниця проєкту MOLA. — Важливо, що фіксація розташування і зовнішнього вигляду кожного сантиметра означає, що катапульта буде збережена для майбутніх поколінь".

Катапульту RAE Mark III виявлено під час розкопок в Науково-інноваційному кампусі Гарвелла, що об'єднує урядові, академічні та промислові дослідницькі групи. Розкопки показали внутрішню будову катапульти, яка складалася з масивної круглої ями шириною 30 метрів, увінчаної поворотною платформою.

Ця поворотна платформа спрямовувала літак до однієї з двох бетонних злітно-посадкових смуг, кожна з яких мала довжину лише 82 м. Для порівняння, сучасні злітно-посадкові смуги для літаків вагою менш як 90 718 кілограмів мають довжину щонайменше 1 829 м.

Щоб запустити літаки, буксирний гак прикріплює їх до підземного пневматичного тарана. Дванадцять авіадвигунів Rolls-Royce Kestrel, розташованих під поворотною платформою, стискали повітря, щоб приводити в рух таран. Повітря під високим тиском штовхало пневматичний таран по керованій доріжці, ефективно катапультуючи великі бомбардувальники в небо.

На жаль, прототип мав свої недоліки. Він не підходив для бомбардувальників, для яких призначався, і ніколи не функціонував так, як задумано. Після війни яму почали використовувати для зберігання радіоактивних відходів. Хоча радіоактивні відходи безпечно вивезли, катапульта залишалася похованою до нещодавніх розкопок.

Розкопки археологів Фото: MOLA

Інші знахідки на цьому місці включають ще одну злітно-посадкову смугу, розташовану поруч, з вогнями, а також раніше невідому гармату, яка мала захищати злітно-посадкову смугу від потенційних атак.

Для детальнішого вивчення катапульти дослідники використали сотні фотографій і тисячі вимірювань, щоб створити цифрову 3D-модель системи, яка доступна для перегляду в інтернеті.

Підсумовуючи, можна сказати, що відкриття катапульти RAE Mark III є свідченням інноваційного духу свого часу. Хоча вона так і не виконала свого призначення, вона відіграла певну роль у розвитку катапультної технології, яка використовувалася під час Другої світової війни.

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