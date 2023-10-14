Унікальний посуд і житло: в Чернівецькій області знайшли рідкісні артефакти древніх слов'ян

Археологи виявили старовинні фрагменти глиняного посуду, прикрашеного візерунками. Вчені вважають, що знахідка пов'язана з райковецькою культурою або східними слов'янами.

У лісі на території Глибоцької громади Чернівецької області місцевий житель натрапив на залишки керамічного посуду, прикрашені візерунками, які потенційно можна реконструювати. Крім того, виявлені залишки того, що, як вважають, було ранньослов'янським житлом. Наразі ці матеріали вивчають історики, пише "Суспільне".

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За словами Миколи Ільківа члена Спілки археологів України, у регіоні було багато знахідок артефактів, датованих 8-10 століттями. Однак ці нещодавні знахідки є унікальними, оскільки вони вперше зафіксовані саме в цьому місці. Ільків пояснює, що керамічний посуд знайдений на території поселення, пов'язаного з райковецькою культурою або східними слов'янами. Ці спільноти жили переважно у напівглибоких землянкових житлах, тому артефакти з їхніх споруд рідко трапляються випадково.

"Поселення виявив минулого століття археолог Борис Томищук. Тоді теж проводили незначні розкопки, але конкретно ці рештки напівземлянок тоді не знайшли. Нещодавно разом з посудом виявили також великі шматки перепаленого каменю, з якого колись викладали печі для обігріву та приготування їжі", — розповідає історик.

Керамічний посуд знайдений на території поселення, пов'язаного з райковецькою культурою або східними слов'янами Фото: Суспільне Чернівці

На поселенні знайдено фрагменти глиняного посуду та горщиків різної форми, як ручної ліпки, так і створені на гончарному крузі. На глиняному посуді простежуються орнаментальні візерунки у вигляді горизонтальних та хвилястих ліній. Також виявлено сліди багаторазового випалу.

"Тобто первинно – коли його випалили для використання в домашніх умовах, а потім — чи житло згоріло, чи напад був. В результаті повторного випалу посуд набув характерного відтінку", — пояснює Ільків.

Ільків стверджує, що рештки збереглися так, що дозволяють реконструювати не лише певні фрагменти, а й усю форму посудин.

На поселенні знайдено фрагменти глиняного посуду та горщиків різної форми, як ручної ліпки, так і створені на гончарному крузі Фото: Суспільне Чернівці

"Завдяки тому, що рештки того житла зруйнувалися хаотично, посуд піддається повній реконструкції. Це вже інформативний історичний матеріал. Можна чіткіше визначити хронологію та до якого періоду відноситься річ", — додає він.

Коли фахівці закінчать вивчення матеріалів і, за можливості, реконструюють ці рештки, їх планують передати до музейних фондів.

Це археологічне відкриття проливає світло на спосіб життя та практики ранніх слов'янських спільнот на території Чернівецької області та вносить цінний внесок у розуміння їхньої історії. Унікальний характер цих знахідок робить їх значним доповненням до археологічної спадщини регіону, що має потенціал поглибити наше розуміння минулого.

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