Артефакти VI століття: археологи дослідили некрополь Скоробір на Полтавщині (фото)

Українські археологи дослідили поховання на некрополі Скоробір поблизу Більського городища. Виявлені знахідки допомогли їм визначити вік поховань та зрозуміти процес формування цього поховання.

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У серпні та вересні 2023 року відбулася археологічна експедиція на території некрополя Скоробір в Україні завдяки співпраці Німецького археологічного інституту та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Цей проєкт під керівництвом Ірини Шрамко та Станіслава Заднікова мав на меті підтримати українських археологів у їхніх дослідженнях, йдеться у Facebook.

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Першочерговою метою цієї роботи було вивчення компонентів могильника біля поховального комплексу, відкритого у 2019 році. Не менш важливим стало завдання визначити культурно-хронологічну позицію поховань та особливості поховальних практик.

Зібрані матеріали мали вирішальне значення для розуміння формування цього великого курганного могильника, розташованого на захід від Більського городища.

Курган №1 об'єднував два окремі невеликі насипи, розташовані на невеликій відстані один від одного. Поховання №1 здебільшого пограбували, могила (розміром 2,5 × 3,5 метри) була перекрита дерев'яними колодами.

З поховального інвентарю збереглися лише фрагменти гончарної посудини, також, на дерев'яному перекритті знайдено ще одну посудину та ополоник. Поховання №2 і №3, розташовані під іншим курганом, являли собою прості, заповнені землею ями без дерев'яного перекриття. У похованні №3, поряд з кістками небіжчика, виявлено фрагменти глиняної посудини та кілька бронзових наконечників стріл.

Виходячи з форм і типів артефактів, всі поховання в кургані №1 попередньо датуються кінцем 6 століття до нашої ери.

Виходячи з форм і типів артефактів, всі поховання в кургані №1 попередньо датуються кінцем 6 століття до нашої ери Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»

Курган №2 знаходився трохи південніше від кургану №1. Діаметр давнього кургану становив приблизно 12 метрів. Поховальна споруда була відносно простою і складалася з прямокутної ями (розміром 2,8 × 3,5 метра), виритої в чорноземі і вкритої дерев'яними дошками. У давнину цей курган також був пограбований.

Від похованого тут залишився лише череп і кілька кісток верхньої частини тіла. У поховальному заповненні виявлено багатий набір артефактів, серед яких десятки бронзових наконечників стріл та елементи кінської вуздечки, такі як залізні вудила, псалії, декоративна бронзова фурнітура та пряжки.

Попередньо ці поховання датуються другою чвертю 5 століття до нашої ери.

Матеріали, отримані під час дослідження, доповнюють наші уявлення про південну частину великого курганного некрополя Скоробір. Можна припустити, що найдавніші поховання на досліджуваній ділянці датуються першою половиною 6 століття до нашої ери. З часом, поряд з цими ранніми похованнями, були споруджені кургани для осіб з інших верств суспільства.

Ці пізніші поховання характеризуються простішою конструкцією, меншими розмірами камер і менш розвиненим поховальним інвентарем. Найпізніші кургани з цієї групи можна датувати другою чвертю 5 століття до нашої ери. Дослідження південної частини кургану планується продовжити.

Представники заповідника висловили подяку Збройним Силам України за підтримку у вивченні та представленні світу унікальності нашої культурної спадщини, яка в котрий раз демонструє нашу довгу та насичену історію.

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