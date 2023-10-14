Приживуться як рідні: вчені змогли зупинити відторгнення пересаджених органів новим методом

Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів необхідності постійно приймати небезпечні ліки.

Часто, коли в дім приходять несподівані гості, прийняти їх може бути досить важко. Наш організм — це свого роду дім, і коли в нього пересаджують новий орган, організм сприймає його як чужинця і може спробувати його вигнати або, якщо бути точним, відторгнути. Імунна система організму, яка подібна до охоронної системи будинку, може іноді атакувати новий орган, оскільки сприймає його як щось чужорідне. Але вчені збираються звести ризик подібних подій до нуля, пише New Atlas.

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Люди, яким встановлюють нові органи, зазвичай приймають ліки, які знижують тонус їхньої імунної системи, щоб новий орган міг прижитися. Проблема в тому, що за слабшої системи вони можуть легше захворіти, оскільки їхній організм не може так добре захищатися від мікробів.

Але вчені з Медичної школи Піттсбурзького університету запропонували нову ідею. Перед тим як встановити новий орган, пацієнту вводять особливий вид клітин людини, яка пожертвувала орган. Це допомагає організму пацієнта розпізнати новий орган як друга, а не як чужинця.

Цей метод був випробуваний на 15 людях, які отримали шматочок печінки від іншої людини. Крім того, автори спостерігали за 40 іншими людьми, яким було проведено ту саму операцію, але без спеціальних клітин, щоб побачити різницю.

У людей, які отримали ці спеціальні клітини, навіть через рік спостерігалися ознаки того, що їхній організм краще сприймав новий орган. Це може означати, що в майбутньому їм не доведеться приймати так багато ліків, щоб система безпеки організму залишалася спокійною.

Новий спосіб працює досить цікавим чином. Ці спеціальні клітини перебувають в організмі лише кілька днів, але вони надсилають крихітні повідомлення, які кажуть організму, що з новим органом усе гаразд. Це означає, що при появі нового органу система безпеки організму не приходить у стан підвищеної готовності, що і призводить до відторгнення.

Доктор Ангус Томсон, який брав ключову участь у цьому дослідженні, сказав, що якщо ситуація й надалі розвиватиметься добре, то пацієнти можуть назавжди відмовитися від цих ліків, і це буде великою перемогою.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зробити процедуру пересадки органів безпечнішою. Одне антитіло може просто переписати правила трансплантації органів, зробивши її безпечнішою, ніж будь-коли.

Також Фокус писав про те, що вчені створили датчик, який стежитиме за пересадженими органами. Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.