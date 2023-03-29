Непрохані гості. Вчені показали під мікроскопом полуницю та "невидимок", що на ній живуть (відео)

Людям зі слабкими нервами та фанатам цих ягід, мабуть, краще не дивитися цей ролик.

Related video

Всім нам знайомі прості правила, що полуницю та інші ягоди й фрукти варто мити перед вживанням. Однак при стократному збільшенні поверхні ягоди ми можемо помітити, що справа не тільки у бруді та видимих паразитах, багато чого насправді приховано від нашого ока, пише IFLScience.

Один з акаунтів у Твіттері розмістив відео, де полуниця розглядається під мікроскопом. Інший користувач відразу відповів, що не може довіряти фруктам "у яких є насіння". Однак правда полягає в тому, що на поверхні полуниці під мікроскопом можна розгледіти не тільки насіння, а й крихітних жучків, які переміщяються туди-сюди.

Кількість крихітних паразитів на полуниці

Можна подумати, що дане відео — постанова, і що воно не має жодного стосунку до реальності. Але дослідники вважають, що, найімовірніше, це зовсім не так. І додають, що навіть, якщо це і підробка, вона відмінно імітує те, що насправді відбувається на поверхні полуниці. Підтвердженням цього є інше відео, присвячене збільшенню різноманітних об'єктів.

На кадрах помітно види дрібних кліщів, які живуть на полуниці та її рослинах. Найімовірніше, всі ми з'їли їх чимало. Проте є й хороша новина — немає жодних досліджень, які б підтверджували, що ці крихітні кліщі можуть якимось чином загрожувати нашому здоров'ю.

Кількість крихітних паразитів на полуниці

Один із кліщів, представлених на відео, відомий як суничний кліщ (Phytonemus pallidus), як правило, вони живуть на полуниці та суниці, проте часом також зустрічаються на низці інших декоративних рослин. Відомо, що ці крихітні створіння відкладають яйця вздовж жилок листя рослини.

Крім того, на полуниці також можна помітити звичайного павутинного кліща (Tetranychus urticae), який може жити й на інших рослинах. Ці шкідники люблять витягувати поживні речовини з листя рослин, розташованих близько до землі — в результаті пошкоджуючи їх і залишаючи на них бронзовий відтінок.

Низка інших видів клопів вважаються шкідниками та живуть на різних частинах рослин полуниці. Деякі більші комахи також здатні відкладати яйця всередині полуниці, чорниці та винного винограду. Наприклад, плямистокрилі дрозофіли вилуплюються всередині полуниці до того, як їх личинки виповзають назовні.

Раніше Фокус писав про те, що бактерії та грибки складаються в "суперорганізми", щоб знищити наші зуби.