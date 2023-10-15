З "хоботом" і гігантською головою. Знайдена "інопланетна" оса, що смокче кров своїх жертв (фото)

Під час експедиції в Перу вченим вдалося ідентифікувати абсолютно новий вид ос, що відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, а й поведінкою.

Аллпауайо-Мішана — це частина Амазонки, яка має безпрецедентний достаток видів через складну геологічну історію регіону. Науковці роками досліджують цю місцевість, сподіваючись виявити нові види, проте через діяльність людини навколишнє середовище та біорізноманіття тут надто швидко змінюються, пише Daily Mail.

У новій експедиції команді з Університету штату Юта вдалося ідентифікувати 109 нових видів комах. Однак найдивовижнішим серед них виявилася оса-паразит із гігантською мигдалеподібною головою та трубкоподібним органом, що робить її схожою на інопланетянина. Відомо, що самки цього виду використовують трубкоподібний орган, щоб відкладати яйця у своїх жертвах, зокрема гусеницях, жуках і павуках.

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Новий вид ос отримав назву Capitojoppa amazonica, що поєднує в собі відсилання до її великої "інопланетної" голови ("capito") і назву аналогічного роду ос ("joppa"). За словами провідного автора дослідження, біолога Брендона Кларіджа, ці хижі оси відомі як "поодинокі ендопаразитоди": вони відкладають усередині господаря одне єдине яйце, яке після дорослішання вбиває жертву.

Утім, за словами Кларіджа, у поведінці самок цього виду також є щось дивовижне, вони здатні використовувати свій яйцеклад для того, щоб проткнути жертву, але не відкладати яйця, а висмоктувати з неї кров. Команда вважає, що ця "вампірична діяльність" допомагає самкам отримати поживні речовини для створення яєць.

Молода оса починає з висмоктування кровоподібної "гемолімфи" господаря Фото: Kari M. Kaunisto

Зазначимо, що новий вид вампіричних ос із гігантськими головами було виявлено в перуанському національному заповіднику Аллпахуяо-Мішана. Раніше, у 1990-х роках, Кларідж уже працював тут із командою з Університету Турку у Фінляндії.

Для збору зразків вчені використовували великі сітчасті пристрої, схожі на намети, які також називаються "пастками". Це допомогло вченим зібрати безліч унікальних зразків комах, які мешкають тільки в цьому регіоні.

До слова, вчені планують продовжити дослідження, щоб вивчити, скільки видів дерев може вирости на одному гектарі тропічних лісів Амазонки. Надалі це може допомогти захистити місцеві ліси, які є "зеленими легенями" Землі.

Раніше Фокус писав про те, що палеонтологи знайшли скам'янілості ос-паразитів віком 60 мільйонів років.