Пекельні гончаки та морські кентаври. В Італії знайдено гробницю віком 2200 років в ідеальному стані

Археологи виявили в ній дивовижні картини з міфічними тваринами та плиткою, яка все ще збереглася на вході.

В Італії, недалеко від Неаполя, археологи розкопали гробницю віком 2200 років, стіни якої прикрашають картини із зображенням дивних міфічних істот: пари іхтіокентаврів, які мають людські голови й тулуб, а нижня частина нагадує тіла коня і хвіст риби, пише Live Science.

Автори дослідження зазначають, під час розкопок для інфраструктурних робіт вони помітили гіпогей — велику гробницю з камерами для поховання кількох людей. Дивно, але попри свій вік гробниця збереглася в ідеальному стані, а її вхід все ще прикрашає плитка.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На стінах гробниці дослідники виявили численні фрески із зображеннями міфічних істот. На малюнках можна побачити двох морських кентаврів, які, як припускають, є зображеннями Афроса і Бітоса — пари міфологічних морських богів, які є уособленням морської піни та океанської безодні.

Зауважимо, що ці морські боги часто зображуються на фресках того часу в коронах із клешень омарів, однак на стінах цієї гробниці іхтіокентаври тягнуться один до одного й утримують великий щит, відомий як кліпеус. Крім того, сцену фрески завершують два крилаті немовляти, схожих на Купідона.

Гробниця також вкрита мальованими гірляндами й прикрашена приголомшливими зображеннями Цербера (міфічного триголового пса, що охороняє підземний світ). Поруч із триголовим псом також зображений бог Меркурій, якого легко впізнати за його крилатим капелюхом. Археологи також виявили, що в гробниці є вівтар, на якому члени сім'ї, імовірно, залишали подарунки покійним, і похоронні ліжка, де досі спочивають померлі.

Гробницю було виявлено за 12 кілометрів на північний захід від Неаполя, і вона розкриває історію регіону Джуліано — ця територія була однією з невеликих населених частин Кампанії, родючого регіону, який у давнину охоплював міста від Капуї до Салерно.

До слова, у більш ранніх археологічних розкопках у вулканічній зоні Кампі Флегрей, що оточує Джуліано, вчені вже виявили низку поховань, що охоплюють чотири століття від республіканської до імперської епохи. Нове поховання отримало назву "Гробниця Цербера", надалі вчені планують закінчити дослідити її та почнуть роботи на решті частини могильника.

Раніше Фокус писав про те, що археолог, який відкрив гробницю Тутанхамона, вкрав скарби фараона: з'явилися докази.