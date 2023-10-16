"Рататуй" в середньовічній Японії: як щурі-кухарі готували весільний бенкет

Щури-кулінари, як виявилося, існують не тільки у "Рататуї", а й у сувої середньовічної Японії. Цей документ став не тільки художньою розповіддю, а й вмістилищем інформації про кулінарію тих часів.

Щури на кухні, це, зазвичай, проблема, проте в середньовічній Японії вони могли мати зовсім інше значення. Така історія відображена в "Ілюстрованій оповіді про щурів" (Nezumi no sōshi emaki), японському сувої що зображає весільний бенкет, датованому приблизно 1550-1650 роками, пише Phys.org.

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Цей унікальний витвір мистецтва відкриває вікно у кулінарний світ пізньосередньовічної Японії та роль їжі у репрезентації влади та соціальних структур. Професор Ерік Рат, історик з Канзаського університету, дослідив цей сувій.

"У середньовічній і ранньосучасній Японії написано чимало історій про щурів, і багато з них перетворилися на сувої з малюнками, поєднуючи ілюстрації з текстом, — пояснює Рат. — Але те, що відрізняє цей приклад, так це детальні сцени приготування їжі. Є лише один сувій із зображеннями, який зображує сцени приготування їжі цього періоду, тому, як історик їжі, я хотів побачити, чого я можу навчитися з цієї історії про щурів".

Сувій зображує щурів, які виконують людські ролі, пропонуючи уявлення про розподіл праці та робочі процеси в елітних домогосподарствах 16-го століття. Цікаво, що щури-самці виконували престижні завдання, такі як нарізка м'яса, тоді як щури-самки виконували другорядну роботу, наприклад, мололи рис.

Але це не просто історія про щурячу кухню, це також відображення тогочасного японського суспільства. Те, як щури готуються до бенкету, дає цінну інформацію про кухні в елітних домогосподарствах тієї епохи, і це унікальне візуальне джерело з тих часів, де збереглося дуже мало подібних записів.

Одним із дивовижних аспектів цієї історії є поява знаменитого чайного майстра, Сен но Рікю, в образі щура. Крім того, виявляється, що щури в цьому світі насолоджувалися саке так само, як і люди. Однак важливо зазначити, що це історичне зображення щурів суттєво відрізняється від того, як ми сприймаємо їх сьогодні.

Сьогодні побачити щура на кухні — це привід для занепокоєння, оскільки вони відомі тим, що споживають їжу, а не готують її. Проте "Ілюстрована оповідь про щурів" представляє нетрадиційний поворот, зображуючи щурів, яким потрібно організувати грандіозний весільний бенкет для щура, що одружується з людиною, й потребує грандіозного бенкету у стилі сьоґуна.

"Ніхто не любить бачити щура на кухні сьогодні, і те саме було вірно в середньовічній Японії. Щури є споживачами їжі, і багато історій про них розповідають про їхні апетити. У сувої картинок, який я вивчав, деякі з персонажів щурів мали такі імена як "Тобеї — любитель бобів", "Поганий Таро — ненажера" та "Куранодзьо — рисоїд" — коментує Рат.

Дослідження професором Ратом цього унікального історичного джерела підкреслює міждисциплінарний характер історії їжі. Історія їжі спирається на різні галузі та джерела, щоб дати уявлення про наше кулінарне минуле, проливаючи світло на те, як їжа та суспільство перепліталися впродовж історії.

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