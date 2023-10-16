Не Ковідом єдиним: учені виявили реальну кількість затяжних респіраторних інфекцій

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що не тільки Covid-19 має "затяжну" форму перебігу захворювання, залишаючи по собі неприємні, тривалі та виснажливі симптоми.

Часом, оговтавшись від чергової застуди, ми ще довгий час не можемо прийти до тями. Хвороба, начебто, минула, але відчуття слабкості не відпускає поряд із деякими залишковими симптомами. Останнє дослідження показує, що це цілком реальне явище, а не фантазії нашого організму, пише ScienceAlert.

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Уже відомо, що приблизно у 10% людей, які підхопили Covid-19, симптоми, як-от втома або проблеми з пам'яттю, зберігаються понад чотири тижні після одужання. Такий тривалий наслідок вірусу отримав назву "затяжний Covid-19".

У нещодавно проведеному дослідженні вивчалося питання про те, чи можуть інші респіраторні інфекції викликати подібні тривалі симптоми. Дослідники опитали понад 10 000 осіб щодо симптомів, характерних для затяжного Ковіду, таких як втома, задишка і біль у тілі. Мета дослідження полягала в тому, щоб зрозуміти, чи відчувають люди, які перенесли респіраторні інфекції, але не обов'язково Covid-19, подібні симптоми протягом тривалого часу.

Ось що вдалося виявити вченим під час своєї роботи:

Залишкові симптоми після Covid-19 проявляються частіше. Ті, хто переніс Covid-19, повідомляли про симптоми, що зберігаються, частіше, ніж ті, хто не був інфікований жодними респіраторними захворюваннями.

Ті, хто переніс Covid-19, повідомляли про симптоми, що зберігаються, частіше, ніж ті, хто не був інфікований жодними респіраторними захворюваннями. Вони не обмежені хворобою Covid-19. Люди, які перенесли респіраторні інфекції, як-от застуда, грип або пневмонія, але не хворіли на коронавірус, також повідомляли про симптоми, які тривалий час зберігаються, хоча й дещо інші. Серед найпоширеніших симптомів — кашель, розлад шлунка і діарея. У середньому вони зберігалися протягом 11 тижнів після зараження.

Люди, які перенесли респіраторні інфекції, як-от застуда, грип або пневмонія, але не хворіли на коронавірус, також повідомляли про симптоми, які тривалий час зберігаються, хоча й дещо інші. Серед найпоширеніших симптомів — кашель, розлад шлунка і діарея. У середньому вони зберігалися протягом 11 тижнів після зараження. Існують відмінності між затяжним перебігом Covid-19 та іншими захворюваннями. Так, в осіб, які перенесли Covid-19, частіше спостерігалися такі проблеми, як запаморочення, зміна смаку та нюху. Водночас в іншій групі ці симптоми відзначалися не так часто.

Тепер ви можете задатися питанням, чому це дослідження таке важливе? Відповідь полягає в усвідомленості. Подібно до того, як раніше ми не звертали особливої уваги на тривалі наслідки застуди або грипу, відкриття затяжного Covid-19 змусило нас переглянути свої погляди. Якщо ми почнемо визнавати ці затяжні наслідки звичайних хвороб, це допоможе багатьом отримати правильний діагноз і необхідну підтримку, що зі свого боку знизить ризик неприємних наслідків цих захворювань для нас.

Попередні дослідження показали, що респіраторні інфекції можуть мати довгострокові наслідки, наприклад, впливати на життєву ємність легенів або психічний стан людини. Однак ці дослідження здебільшого були присвячені важким випадкам захворювання, часто залишаючи поза увагою людей із легшими симптомами. З появою тривалого дослідження Covid-19 цей підхід змінився, що призвело до ширшого розуміння проблем, які виникають після перенесеної інфекції.

Насамкінець варто зазначити, що, хоча Covid-19 привернув нашу увагу до концепції тривалих симптомів після вірусних інфекцій, дуже важливо визнати, що це явище не є винятковим для одного захворювання. Настав час докласти більше зусиль для розуміння, діагностики та лікування цих станів, а не просто чекати наступної світової кризи в охороні здоров'я, щоб привернути до них увагу. Підготувавшись до можливих наслідків заздалегідь, ми маємо вищі шанси уникнути майбутніх глобальних пандемій.

Раніше Фокус писав про те, чи загрожує черговий штам коронавірусу під назвою Пірола новою пандемією. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про те, що постковідний синдром може взагалі не бути пов'язаний із Covid-19. Дослідники кажуть, що затяжний Ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

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