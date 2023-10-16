Просто приспати не вдасться: захворювання на ВІЛ таємно продовжує чинити опір лікуванню, — учені

Провівши два дослідження, вчені підтвердили, що всупереч їхньому переконанню, вірус не вдається приспати в нашому організмі, виявивши його таємну і шкідливу активність після лікування

Раніше вчені вважали, що ВІЛ після лікування буде просто перебувати в організмі людини в сплячому і пасивному стані. Такий стан вірусу передбачав його безпеку для нас і нашого організму. Однак нові дослідження показали, що це не зовсім так і "сплячий" вірус, схоже, зовсім не збирається бездіяти і здаватися за будь-яких розкладів, пише ScienceAlert.

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Вченим відомо, що навіть після лікування ВІЛ може залишати в клітинах копії своєї ДНК, ховаючись від нашої імунної системи. Два нещодавні дослідження дозволили зробити ще один крок до розуміння цього факту. Вони виявили, що навіть коли людина проходить курс лікування, що дозволяє стримувати ВІЛ, крихітні залишки генетичного матеріалу вірусу все одно залишаються в імунних клітинах.

Дивовижним і лякаючим є той факт, що навіть якщо ці залишки самі по собі не є небезпечними, вони все одно можуть створювати проблеми. Дослідники вважають, що ці залишки можуть з часом зношувати імунну систему.

Деніел Кауфман, учений, який брав участь в одному з досліджень, добре описав це явище. За його словами, більша частина вірусу, що залишилася в організмі, не може розмножуватися, як звичайний ВІЛ, але вона не зовсім пасивна. Він все ще виробляє деякі вірусні матеріали. Іншими словами, ВІЛ може бути більш активним, ніж ми вважали раніше, навіть у людей, які пройшли лікування і придушили розвиток захворювання.

Коли людина лікується від ВІЛ, їй часто призначають антиретровірусні препарати. Вважайте ці препарати свого роду снодійним для вірусу. Вони не дозволяють ВІЛ розмножуватися в певних імунних клітинах, що робить вірус менш активним і практично невиявним в аналізах крові. Однак ці препарати не позбавляють організм усіх слідів вірусу, і саме це вивчали в цих дослідженнях.

В одному з досліджень під час забору крові у 18 чоловіків, які проходять курс лікування від ВІЛ, було виявлено, що у 14 з них залишки вірусу ВІЛ все ще присутні в організмі. Причому в деяких випадках ці залишки і далі виробляли вірусні білки. Важливим спостереженням було те, що чим більше залишків вірусу було в організмі, тим сильнішою була імунна відповідь організму на нього.

Тепер ви можете задатися питанням, добре це чи погано, що імунна система продовжує активно боротися з цими залишками. Дослідники, як це не дивно, ставлять те саме запитання. З одного боку, це, можливо, допомагає імунній системі бути напоготові. З іншого боку, вона може перевтомлюватися і перестаратися, що призводить до інших проблем зі здоров'ям, таких як запалення. Це може пояснити, чому у деяких людей, які отримують лікування від ВІЛ, виникають такі проблеми зі здоров'ям, як хвороби серця і крихкість кісток.

Інше дослідження підтвердило ці висновки, припустивши, що шматочки вірусу, які залишилися, можуть перешкоджати зростанню деяких імунних клітин, які відіграють вирішальну роль у боротьбі з ВІЛ-інфекцією.

Результати двох досліджень говорять про одне: розуміння та усунення цих залишків ВІЛ може стати ключовим фактором у майбутньому повноцінному лікуванні ВІЛ-інфекції. Хоча головною метою залишається пошук ліків від ВІЛ, увага до цих залишків може забезпечити кращу якість життя для людей, які живуть із вірусом, і дати їм змогу дожити до моменту появи методу повного лікування.

Незважаючи на те, що в лікуванні ВІЛ-інфекції досягнуто значного прогресу, ці результати нагадують нам про те, що ще багато чого належить зрозуміти і подолати. Це нагадування про стійкість і безкомпромісність вірусу та необхідність постійних досліджень та інновацій з нашого боку.

Раніше Фокус писав про те, що вірусологи наблизилися до лікування ВІЛ однією ін'єкцією. Досліднику допомогли дві макаки, які вилікувалися від вірусу імунодефіциту мавп.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. ВІЛ довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з цією грою і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.