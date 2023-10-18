Болотні тіла і смерть у пустелі: як екстремальні умови створюють капсули часу (фото)

Муміфіковані тіла, віком тисячі років знаходять у всіх частинах світу. Більшість із них були навмисно муміфіковані, проте інколи природа теж перетворює померлих на капсули часу.

Мумії зачаровували людей із давніх-давен, але це не лише давньоєгипетський спосіб вшанувати померлих. Мумії можна знайти по всьому світу, і вони можуть з'являтися не тільки завдяки навмисній підготовці тіл, а й у природний спосіб, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ключ до створення мумії, чи то навмисно, чи то рукою природи, полягає в тому, щоб зупинити звичайний процес розкладання. Коли тіло помирає, мікроорганізми та ферменти починають розщеплювати його. Однак ми можемо перервати цей процес розпаду, використовуючи екстремальні умови, такі як сильний холод, надзвичайна сухість, кисле середовище або просто відсутність кисню.

Мумії пустелі: природні капсули часу

У посушливих регіонах, таких як пустелі, муміфікація може відбуватися спонтанно через брак води. У надзвичайно спекотному і сухому середовищі тіло може швидко втрачати воду, не даючи мікроорганізмам і ферментам розщеплювати більшість тканин тіла. Це зберігає організм у досить хорошому стані.

Ферменти, які відповідають за розщеплення організму, зазвичай потребують води для своєї роботи. Отже, коли вода швидко втрачається, процес розкладання сповільнюється і врешті-решт зупиняється. Однак процес муміфікації не рівномірний: внутрішні органи можуть висихати довше, ніж руки або геніталії, які зневоднюються швидко.

Одним з відомих прикладів природних мумій, створених у такий спосіб, є мумії чинчорро, знайдені в пустелі Атакама. Деяким із цих мумій, які створені навмисно, близько 7000 років, що значно старше за єгипетські мумії. Проте є старіші зразки можуть сягати 9 000 років й вони, ймовірно, муміфікувалися без втручання людини.

Болотні тіла: збережені торфом

Ще один спосіб створення природних мумій — помістити тіло в торф'яне болото Фото: Wikimedia Commons

Ще один спосіб створення природних мумій — помістити тіло в торф'яне болото. Багато таких "болотних тіл" виявлено на півночі Європи, в таких країнах, як Данія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Польща, Ірландія та Великобританія.

Коли тіло занурюється в торфовище, воно стикається з висококислотною і позбавленою кисню водою. Унікальна рослинність болота, зокрема мох сфагнум, відіграє важливу роль у процесі муміфікації. Коли цей мох відмирає, він виділяє речовину під назвою "сфагнан", яка видаляє з води певні іони металів. Це позбавляє бактерії важливого джерела живлення, ефективно зупиняючи розкладання.

Суворі умови торфовищ не дають мікроорганізмам розпочати розкладання. Однак із часом кістки можуть руйнуватися під впливом кислого середовища. Зрештою утворюється шкірясте, коричневе тіло, на якому ще збереглися шкіра, волосся і нігті.

Одним із відомих прикладів болотного тіла є Людина з Толлунда, знайдена на півострові Ютландія в Данії. Цьому добре збереженому тілу приблизно 2400 років, і вчені навіть знають, що він з'їв під час свого останнього прийому їжі.

Крижані мумії: застиглі в часі

Холод і крижані умови також можуть призвести до природної муміфікації. Це все одно, що покласти шматок м'яса в морозильну камеру, де низькі температури деактивують більшість ферментів, пов'язаних з розкладанням, запобігаючи розпаду тіла.

Яскравим прикладом крижаної мумії є Етці, знайдений у 1991 році високо в Альпах поблизу австрійсько-італійського кордону. Його добре збережене тіло дає нам можливість зазирнути в минуле.

Цікаво, що зі зростанням глобальної температури тане все більше льодовиків, крижаних шапок і вічної мерзлоти. Це може призвести до більшої кількості відкриттів мумій, подібних до Еці, в майбутньому. Хто знає, можливо, ми навіть знайдемо муміфікованого неандертальця, оскільки лід продовжує танути.

Ці природні мумії дають нам унікальне уявлення про минуле та неймовірні способи, у які довкілля може зберігати людські тіла. Нехай вони не такі гламурні, як єгипетські фараони, але займають своє особливе місце в анналах історії.

Раніше Фокус писав про кладовище Нового царства і царські поховання, знайдені там.

А також ми розповідали про древній храм, який виявили в Мексиці. Легенду про нього передавали з уст в уста протягом тисяч років.