Санта-Барбара по-неандертальськи. Неандертальці змішувалися з невідомим видом людей ще до Homo Sapiens

Неандертальці, ймовірно, не тільки змішувалися з нашими предками, а й з нині вимерлим видом ранніх людей. Такого висновку дійшли вчені з Університету Пенсильванії.

Коли наші ранні предки вийшли з Африки близько 75 000 років тому, вони перетнулися з неандертальцями і частина неандертальської ДНК передалася багатьом з нас. Однак ще більш незвичайним є те, що самі неандертальці, схоже, змішували свою ДНК з нині вимерлою групою ранніх людей, пише IFLScience.

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Фахівці з Університету Пенсильванії провели дослідження, щоб розкрити ці таємниці нашого минулого. Вони порівняли генетичний код неандертальців з ДНК людей з різних африканських популяцій.

Вважається, що більшість схрещувань між неандертальцями та сучасними людьми відбулася в Євразії, тому було досить несподівано знайти сліди африканських предків. Проте вчені встановили, що кілька африканських груп на південь від Сахари несуть у собі ділянки ДНК, які напрочуд схожі на гени неандертальців.

Залишається велике питання: як це сталося?

Одна з версій полягає в тому, що деякі люди покинули Африку, змішалися з неандертальцями в Євразії, а потім повернулися до Африки, несучи в собі неандертальські гени. Або ж можна припустити, що попередники неандертальців схрещувалися з ранніми Homo sapiens в Африці, залишивши генетичний слід на неандертальцях до того, як вони пізніше змішалися з нашими предками.

Деніел Гарріс, один із провідних дослідників з Університету Пенсильванії, висловив своє захоплення цим відкриттям: "Відкриття цього стародавнього виду людей є справді захопливим для майбутніх досліджень, тому що це дає нам можливість по-іншому поглянути на еволюцію людини. Оскільки ми не маємо послідовностей ДНК зі скам’янілостей сучасної людини з тих давніх часів, ідентифікація цих послідовностей проллє світло на дуже ранню сучасну еволюцію людини в Африці".

Не лише неандертальці змішувалися з Homo sapiens, але й денисівці також увійшли в цю картину, схрещуючись як з неандертальцями, так і з нами. Це дивна і складна павутина стосунків.

Однак не всі ці генетичні союзи були обов'язково корисними. Нове дослідження показує, що більша частина сучасної людської ДНК, знайденої у неандертальців, містилася в ділянках, які гени не кодують. Інакше кажучи, це виглядає так, ніби наш генетичний матеріал намагалися виштовхнути з геному неандертальця, бо він не дуже допомагав. Це як мати шматочок пазла, який не зовсім підходить.

Александр Платт, ще один науковець, який брав участь у дослідженні, пояснив це так: "Ген неандертальця може ідеально працювати в неандертальців, але коли ви вводите його в генетичний пазл сучасної людини, він може спричинити проблеми. І неандертальці, і сучасні люди поступово позбувалися генів одне одного".

Цей процес зайняв сотні тисяч років, протягом яких предки неандертальців і сучасних людей еволюціонували окремо. На той час, коли вони знову перетнулися, вони були настільки різними, що гібриди, отримані внаслідок їхнього схрещування, були не дуже вдалими. Це свідчить про те, що на той час ми вже були на шляху до того, щоб стати окремими видами.

Наша історія сповнена захопливих зустрічей, генетичних обмінів і поступового відокремлення, що врешті-решт призвело до появи сучасних людей, якими ми є сьогодні. Це дослідження дає нам змогу зазирнути в наше складне і переплетене минуле, а також відкриває неймовірні шляхи для майбутніх досліджень людської еволюції.

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