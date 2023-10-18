Не унікальна Сонячна система. Насправді Юпітерів у Всесвіті більше, ніж вважалося (фото)

Нове дослідження припускає, що газові гіганти в зовнішніх частинах зоряних систем не є чимось незвичайним.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Communications, такі газові гіганти, як Юпітер, є більш поширеним явищем у нашій галактиці, ніж вважалося раніше. Принаймні це стосується деяких регіонів Чумацького Шляху, пише Inverse.

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Тривалий час астрономи вважали, що Сонячна система є ідеальним прикладом зоряної системи. Тобто така модель передбачає наявність кількох кам'янистих планет поблизу зірки та кількох газових і крижаних гігантів у зовнішній її частині. Але виявилося, що це не відповідає дійсності.

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У багатьох відомих зоряних системах газові гіганти, так звані гарячі Юпітери, обертаються навколо своїх зірок навіть ближче, ніж Меркурій навколо Сонця. І дуже рідко можна зустріти планету, таку як Юпітер, у зовнішніх регіонах зоряних систем.

У багатьох відомих зоряних системах газові гіганти, так звані гарячі Юпітери, обертаються навколо своїх зірок навіть ближче, ніж Меркурій навколо Сонця Фото: space.com

Тепер учені дійшли висновку, що насправді такі планети, як Юпітер, можуть бути більш поширеними у Всесвіті, ніж вважалося раніше. Просто таким газовим гігантам необхідні особливі умови, щоб вони могли з'явитися в зоряних системах.

Автори дослідження вивчили рухому групу зірок Бети Живописця, яка складається з 30 зірок і розташована на відстані 115 світлових років від Землі. Вчені вважають, що навколо 20 зірок цієї групи можуть обертатися газові гіганти з масою Юпітера на відстані, що перевищує від 3 до 12 разів відстань від Землі до Сонця. Але в більшій частині нашої галактики тільки приблизно 1 з 5 зірок, схожих на Сонце, має свою версію нашого Юпітера.

Тепер вчені дійшли висновку, що насправді такі планети, як Юпітер, можуть бути більш поширеними у Всесвіті, ніж вважалося раніше Фото: NASA

Вчені вважають, що це можна пояснити тим, що рухома група зірок Бети Живописця має невеликий розмір і між її зірками є велика відстань. Це відрізняє цю групу від інших регіонів зореутворення, де зірки розташовані ближче одна до одної. Тобто, вчені вважають, що планети, схожі на Юпітер, з'являються в зоряних системах, які входять не в такі компактні зоряні групи, як у решті частини галактики. За словами вчених, з цього дослідження можна зробити висновок, що наша Сонячна система також сформувалася не в дуже переповненому зірками місці.

Тривалий час астрономи вважали, що Сонячна система є ідеальним прикладом зоряної системи Фото: NASA

Для того, щоб газові гіганти, схожі на Юпітер, могли сформуватися і нормально еволюціонувати в зовнішній частині зоряної системи, вони не повинні піддаватися гравітаційному впливу дуже близьких інших зірок. Адже це може призвести до того, що така планета наблизитися до своєї зірки і перетворитися на гарячий Юпітер, або взагалі буде викинута з рідної зоряної системи, кажуть учені. Тобто, в регіоні космосу, де сконцентровано дуже багато зірок, у зоряних системах складніше з'явитися версіям Юпітера.

Наразі достеменно не відомо, з'явилося Сонце з газової туманності в регіоні космосу, переповненому новими зірками, чи ні. Учені сподіваються, маючи на руках результати нового дослідження, спробувати з'ясувати, де ж народилося Сонце насправді, що призвело до появи саме такої Сонячної системи.

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