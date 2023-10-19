Найвулканічніший світ Сонячної системи: апарат NASA зробив знімки супутника Юпітера (фото)

Нові приголомшливі зображення супутника Іо надіслав на Землю зонд "Юнона".

Космічний апарат "Юнона" здійснив 15 жовтня черговий проліт повз четвертий за величиною супутник у Сонячній системі і найближчий супутник до Юпітера — Іо. Цей світ, покритий лавою, є найбільш вулканічним супутником Сонячної системи. Під час подорожі зонд NASA за допомогою своєї камери JunoCam створив серію приголомшливих зображень Іо, пише Space.

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Вкрита лавою поверхня Іо має різні кольори на нових зображеннях апарату "Юнона", які були оброблені так званими цивільними вченими. Річ у тім, що знімки зонда стають доступними для скачування на сайті NASA в необробленому вигляді, і любителі астрономії, які захоплюються дослідженням Юпітера і його супутників, можуть обробити ці знімки і надати їм нового забарвлення. Також цивільні вчені покращують кольори зображень, а також створюють різноманітні анімації. Усі оброблені дані знову завантажуються на сайт NASA і їх показують громадськості.

Кожні нові зображення Юпітера і його супутників, які робить "Юнона" вже кілька років, допомагають ученим розкривати чергові подробиці особливостей поверхні цих світів.

Космічний апарат "Юнона" здійснив 15 жовтня черговий проліт повз четвертий за величиною супутник у Сонячній системі і найближчий супутник до Юпітера — Іо Фото: NASA

Супутник Юпітера Іо розташований найближче до Юпітера, він трохи більший за розміром, ніж наш Місяць і є четвертим за величиною супутником у Сонячній системі. Але найголовніше, що поверхня Іо вкрита найбільшою кількістю вулканів серед усіх кам'янистих світів, які обертаються навколо Сонця.

Поверхня Іо вкрита найбільшою кількістю вулканів серед усіх кам'янистих світів, які обертаються навколо Сонця Фото: NASA

Завдяки вулканічній активності поверхня супутника Юпітера вкрита величезними ділянками розплавленої силікатної лави. Вони представлені у вигляді більш темних, червоних, плям на нових зображеннях. Сотник вулканів на Іо постійно вивергаються і викидають розплавлену лаву на поверхню, а на сотні кілометрів вгору вириваються потоки газоподібної сірки.

Супутник Іо видно праворуч, а ліворуч видно частину Юпітера Фото: NASA

Частину зображень, зроблених камерою JunoCam зонда "Юнона", об'єднали в коротку анімацію, якою NASA поділилося на своїй сторінці в Х (колишній Twitter). Цю анімацію можна побачити нижче.

Планета Юпітер є найбільшим світом у Сонячній системі і навколо нього обертається 92 супутники. Що стосується Іо, то цей вулканічний світ входить до складу так званих галілеєвих супутників, куди також зараховують Європу, Ганімед і Каллісто. Ці чотири супутники були першими об'єктами, які виявив 1610 року астроном Галілео Галілей на орбіті навколо іншої планети.

Якщо раніше вважалося, що такі планети, як Юпітер, являють собою дуже рідкісне явище в інших зоряних системах, то нове дослідження свідчить про зворотне. Насправді Юпітерів у Всесвіті більше, ніж вважалося, зробили висновок вчені, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що на супутнику Юпітера Європі астрономи виявили необхідний для появи життя компонент, а це означає, що тут теоретично могло б існувати позаземне життя.