Найстрашніший фільм в історії людства: наука сказала своє останнє слово в суперечці

Вчені провели дослідження, щоб нарешті покласти край суперечкам про те, який фільм жахів найстрашніший.

Напередодні Геловіна вчені провели дослідження, щоб поставити крапку в давніх суперечках про те, який же фільм жахів найстрашніший, пише DailyMail.

У рамках нового дослідження було набрано групу добровольців, які переглядали популярні хорори, підключені до моніторів серцевого ритму. Спираючись на ці дані дослідники змогли побачити, які фільми більше за інших посилювали страх і хвилювання у піддослідних.

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Команда з'ясувала, що найстрашнішу сцену було показано у фільмі "Астрал", а найстрашніший фільм усіх часів — "Сіністер".

Дослідження стало частиною проєкту Science of Scare Project, у рамках якого дослідники спробували вибрати найстрашніші фільми за останні 4 роки.

Зазначається, що група була сформована з 250 учасників, оснащені пульсометрами, які контролювали їхні життєві показники під час перегляду фільмів. Дослідники оцінювали частоту серцевих скорочень і варіабельність серцевого ритму. У першому випадку вимірюється кількість ударів серця за хвилину, а в другому оцінюються зміни інтервалу між ударами серця, яке вимірюється в мілісекундах.

"Висока частота серцевих скорочень говорить про те, що серце глядачів починає сильніше перекачувати кров, а це, своєю чергою, є частиною інстинкту "бий або біжи". З іншого боку, чим менше часу минає між ударами серця, тим більше глядач занурюється в жах", — йдеться у висновку Science of Scare Project.

Потім команда об'єднала обидва показники, щоб оцінити кожен фільм за 100-бальною шкалою.

"Для прикладу, у дитячого фільму "Шрек" так звана "оцінка страху" становить 3 зі 100", — підкреслюють дослідники.

Ґрунтуючись на цих даних, дослідники дійшли висновку, що містичний горор Скотта Дерріксона "Сіністер" 2012 року є найстрашнішим фільмом в історії.

"У нашої аудиторії під час перегляду цього фільму частота серцевих скорочень зросла на 34%: з 64 до 86 ударів на хвилину протягом усього фільму, у найстрашніший момент серцебиття випробовуваних сягало 131 удару на хвилину. Проміжки між ударами серця скоротилися на 21%", — повідомляють дослідники проєкту.

Обидва ці показники вивели "Сіністер" на перше місце, давши йому 96 балів зі 100.

Водночас фільм "Астрал" посів четверте місце в списку, але одна зі сцен фільму була визнана найстрашнішою в історії фільмів жахів.

Перша п'ятірка найстрашніших фільмів виглядає так: "Сіністер" — 1-ше місце, "Хост" — 2-ге місце, "Паранормальні явища. Скінамаринк" — 3-тє місце, "Астрал" — 4-те місце і "Закляття" — 5-те місце.

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