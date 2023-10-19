Створено новий галактичний атлас: у ньому зібрано 400 тисяч галактик поруч із Чумацьким Шляхом (фото)

Доступ до атласу відкритий не тільки для вчених, а й для любителів астрономії.

У науково-дослідному центрі NOIRLab (США) повідомили про створення нового космічного атласу, в якому зібрано деталізовану інформацію про майже 400 000 галактик, розташованих поруч із Чумацьким Шляхом. Атлас містить красиві зображення, до яких можна отримати безкоштовний доступ онлайн, пише Space.

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Новий галактичний атлас під назвою Siena Galaxy Atlas доступний не тільки для вчених, а й для всіх любителів астрономії на спеціальному сайті. Зібрання зображень і даних про майже 400 000 близьких до нас галактик було отримано за допомогою спостережень у період з 2014 до 2017 року, що проводилися в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо (Чилі) і Національній обсерваторії Кітт-Пік (США).

Такі космічні атласи допомагають астрономам класифікувати нові відкриття і ці дані мають постійно оновлюватися, адже астрономи проводять багато нових досліджень.

Галактика NGC 520 з нового космічного атласу є об'єктом, що складається з двох галактик, які зіткнулися понад 300 мільйонів років тому Фото: комета

Згідно з повідомленням NOIRLab, новий атлас містить точну та деталізовану інформацію про галактики, що допоможе вивчати їхню еволюцію, а також розподіл темної матерії. Близькі до нас галактики мають важливе значення для астрономів, адже їх найлегше вивчати, і вони не тільки красиві, а й дають змогу зрозуміти, як формуються та розвиваються галактики.

Новий атлас містить величезну кількість космічної інформації, включно з місцем розташування, формою і розмірами сотень тисяч великих галактик, які розташовані відносно близько до Чумацького Шляху. Siena Galaxy Atlas є першим космічним атласом, у якому представлені профілі кривої блиску галактик. Вона показує, як яскравість галактики змінюється від найяскравішої точки, яка зазвичай розташована в центрі, до найтьмянішої точки, яка зазвичай розташована на краю.

Мозаїка з 42 галактик у новому космічному атласі, що містить майже 400 000 галактик Фото: комета

Вчені можуть використовувати Siena Galaxy Atlas, наприклад, для дослідження того, як зірки формуються в галактиках різної форми і як розподіл темної матерії визначає положення галактик і те, як вони групуються разом. За допомогою нового атласу астрономи також зможуть знайти джерела гравітаційних хвиль, виявлених на Землі.

У повідомленні NOIRLab сказано, що Siena Galaxy Atlas особливо сподобається астрономам-аматорам, оскільки він допоможе їм дізнатися більше про деякі галактики.

Фокус уже писав про те, що надпотужні "леза" з плазми розрізають цілі зірки навпіл, як з'ясували вчені. Автори дослідження вважають, що надпотужні потоки плазми сформувалися завдяки найсильнішим магнітним полям.

Також Фокус писав про те, що в центрі нашої галактики астрономи виявили групу об'єктів, які, згідно з теорією, не повинні тут існувати.