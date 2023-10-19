Від левів до рабів. Незвичайні знахідки в печерах розкривають історію народу Пуерто-Рико (фото)

У карстових печерах Пуерто-Рико наскальний живопис прикрашає стіни скель. Попередні дослідження визначали вік цього мистецтва на основі даних про давність сусідніх археологічних артефактів у печерах, але цей показник є відносним і може не співпадати зі справжнім часом створення малюнків.

У таємничих карстових печерах Пуерто-Рико зроблено захопливе відкриття, яке проливає світло на давню історію острова. Хоча попередні дослідження намагалися датувати печерне мистецтво на основі археологічних артефактів, результати виявилися дещо непевними. Тепер, завдяки новаторському дослідженню, представленому на зустрічі Геологічного товариства Америки GSA Connects 2023, датування цього чудового витвору мистецтва вийшло на новий рівень точності, пише Phys.org.

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Анхель Акоста-Колон, геофізик з Університету Пуерто-Рико (UPR) в Аресібо, очолив це дослідження. Разом зі своїм колегою Реніелем Родрігесом він поставив за мету виявити точний вік наскального мистецтва в печерах Пуерто-Рико, що охоплює різні форми вираження, включаючи петрогліфи (висічені зображення), пірогліфи (намальовані на обгорілих рештках предметів) і піктограми (печерні малюнки).

Піктограми, зокрема, привернули їхню увагу завдяки використанню органічного чорного матеріалу, який ідеально підходить для радіовуглецевого датування.

Дослідження привели їх до 11 різних печер на Ла Ісла Гранде, найбільшому острові Пуерто-Риканського архіпелагу. У цих печерах вони ретельно зібрали 61 зразок пігменту з піктографічного мистецтва.

Крім того, команда виявила детальніші малюнки людей і тварин, створені між 700 і 800 роками нашої ери Фото: A. Acosta-Colon

Дослідники ретельно підходили до вибору зразків, обираючи малюнки, які часто зустрічаються і не є унікальними. "[Піктограми] не є безмежним ресурсом — вони обмежені, — пояснює Акоста-Колон. — Тож якщо ми торкаємося однієї, ми торкаємося її назавжди, і для майбутніх поколінь ми позбавляємо задоволення бачити те, що бачимо".

Щоб витягти пігмент для датування, дослідники були обережними і брали лише крихітні 1-2 міліграмові зразки з чорних позначок на стінах печери. Потім їх відправили до Центру прикладних ізотопних досліджень (AIS) при Університеті Джорджії для датування за допомогою вуглецю-14.

Результати цього дослідження не можна назвати інакше, як чудовими. Найдавніші абстрактні геометричні піктограми були датовані приблизно 700-400 роками до нашої ери, що збігається з архаїчною епохою.

Ця знахідка має велике значення, оскільки кидає виклик попереднім уявленням про те, що доколоніальне населення Пуерто-Рико існувало лише 400-500 років до прибуття європейців.

"Це дуже важливо для нас, тому що коли європейське вторгнення прийшло в Пуерто-Рико, вони вклали в документ, що наше доколоніальне населення було там лише 400-500 років, — каже Акоста-Колон. — Це доводить, що ми були тут [тисячі] років до європейського вторгнення, і це задокументовано наукою, а не контекстною археологією".

Дослідження також показало, що простіші малюнки антропологічного типу створені між 200 і 400 роками н. е..

"У нас є прогалини в часі, і це цікаво, тому що ми не знаємо, що сталося", — каже Акоста-Колон, додаючи, що вони могли б заповнити ці прогалини, взявши більше зразків по всьому острову.

Крім того, команда виявила детальніші малюнки людей і тварин, створені між 700 і 800 роками нашої ери. Ці зображення продовжували існувати протягом століть, аж до європейської колонізації острова близько 1500 року нашої ери. Дивно, але ці пізніші зображення включали зображення коней, кораблів та інших тварин.

Серед безлічі тварин вони виявили особливо незвичайну знахідку. "У нас є зображення, схоже на лева — але в Пуерто-Рико немає левів", — каже Акоста-Колон. Коли вони з Родрігесом розмірковували, хто міг бачити лева, то подумали про рабів, яких завезли на острів іспанці.

Серед безлічі тварин вони виявили особливо незвичайну знахідку Фото: A. Acosta-Colon

"Але вік малюнка — близько 1500 року, — каже він. — У нас є дані, які підтверджують, що, на мою думку, це одне з перших рабовласницьких мистецтв у печерах Пуерто-Рико".

Це дослідження має далекосяжні наслідки. Точно визначивши вік цих піктограм, дослідження висвітлює багату історію пуерториканського народу, яка виходить далеко за межі європейського вторгнення. Воно надає конкретні докази того, що життя в Пуерто-Рико почалося набагато раніше.

Акоста-Колон вважає, що, вивчаючи більше печерних пам'яток мистецтва, можна відсунути дату появи людини в Пуерто-Рико аж на 5000 років до нашої ери. Це, в поєднанні з археологічними знахідками, може реконструювати історію народу Пуерто-Рико, починаючи з архаїчної епохи до народу таїно і доколумбового періоду.

Це дивовижна подорож у часі, закарбована на стінах цих прихованих печер, яка чекає, щоб розповісти свою історію всім, хто наважиться зайти всередину.

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