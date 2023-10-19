Паразит, що викрадає пам'ять: учені виявили нового винуватця розвитку хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера все ще є маловивченим, таємничим і невиліковним захворюванням, а нещодавнє дослідження додало йому нового пласта загадок і небезпек, — стверджують учені.

Хвороба Альцгеймера — це одна з форм втрати пам'яті, і однією з ознак, на яку звертають увагу лікарі в пацієнтів із цим захворюванням, є скупчення в мозку специфічних білкових згустків, званих амілоїдними бляшками. Вважається, що ці бляшки є однією з причин проблем із пам'яттю. Заведено вважати, що ці бляшки виникають через проблеми всередині мозку, але нове дослідження свідчить про те, що винуватець розвитку захворювання може потрапляти до нас ззовні, пише ScienceAlert.

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За останні кілька років дослідники виявили грибок Candida albicans у мозку людей, які страждають на хворобу Альцгеймера та інші захворювання, пов'язані з пам'яттю. Це змусило деяких учених замислитися над тим, чи не можуть інфекції ззовні мозку відігравати роль в утворенні бляшок, пов'язаних із захворюванням.

Щоб з'ясувати це, група вчених з Медичного коледжу Бейлора, США, провела низку експериментів на мишах. Раніше вони виявили, що при зараженні цим грибком у них виникали проблеми з пам'яттю. Але коли грибок видаляли, пам'ять поліпшувалася. У своєму останньому дослідженні вчені хотіли зрозуміти, як це відбувається на молекулярному рівні. Вони ввели цей грибок безпосередньо в мозок мишей і потім досліджували тканини мозку.

Вони виявили, що, коли цей грибок потрапляє в мозок, він може викликати дві різні імунні відповіді. У першому випадку виділяється фермент, який не тільки дає змогу більшій кількості грибкових клітин проникати в мозок, а й розщеплює деякі білки. Ці зруйновані білки схожі на амілоїдні бляшки, що спостерігаються при хворобі Альцгеймера. Друга імунна реакція спрямована на знищення грибка.

У мозку молодих і здорових мишей ці реакції працювали добре, очищаючи його від грибка приблизно за 10 днів. Однак, коли дослідники змінювали імунну відповідь мозку, грибок залишався довше.

Це дає змогу припустити, що білкові скупчення, такі як амілоїдні бляшки при хворобі Альцгеймера, можуть бути способом захисту мозку від грибків. Але якщо мозок не позбувається цих згустків належним чином, то з часом вони можуть завдати шкоди.

Чи означає це, що грибки є причиною хвороби Альцгеймера? Не зовсім, кажуть учені. Однак це свідчить про те, що в розвитку білкових згустків у мозку можуть брати участь й інші чинники. Лікування хвороби Альцгеймера, спрямоване тільки на ці бляшки, можливо, не вирішує всієї проблеми. Нам ще багато чого належить дізнатися, але ці результати можуть прокласти шлях до нових та інноваційних методів лікування і розуміння захворювання в майбутньому.

Девід Коррі, провідний автор дослідження, підбив підсумок їхньої наукової роботи так: "Ця робота потенційно додає новий пласт розуміння розвитку хвороби Альцгеймера. Раніше ми вважали, що ці білкові згустки виникають тільки всередині мозку, але, схоже, це може бути не зовсім так".

Вчені мають намір проводити подальші дослідження, особливо на живих людських і тваринних клітинах, сподіваючись у майбутньому знайти ефективніші рішення проблем, пов'язаних із пам'яттю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені запропонували боротися з хворобою Альцгеймера за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке перевернуло наше розуміння хвороби Альцгеймера з ніг на голову. Вчені ставлять під сумнів роль одного з ключових гормонів у розвитку хвороби Альцгеймера.

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