Неоднозначний побічний ефект: як ліки від стенокардії врятували любов мільйонів людей

Відомий у всьому світі препарат для лікування еректильної дисфункції спочатку розроблявся вченими зовсім для інших цілей, але вони вчасно змогли виявити один цікавий побічний ефект.

Віагра відома багатьма, як та сама блакитна таблетка, що допомагає чоловікам з еректильною дисфункцією. Але у знаменитого рятівника інтимного життя коріння росте з набагато більш приземлених проблем, які, втім, теж можна назвати серцевими, але зовсім з інших причин, пише ScienceAlert.

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На початку 1990-х років вчені відомої фармацевтичної компанії Pfizer були занурені в дослідження. Їм належало знайти рішення проблеми стенокардії — болю в грудях, що виникає через обмеження припливу крові до серця. Перспективним кандидатом на цю роль став силденафіл. Науковий підхід до його створення був досить простим, як і принцип його роботи. Цей препарат здатний розширювати кровоносні судини, впливаючи на специфічний білок PDE5. Це було те що потрібно хворим на стенокардію.

Проводячи випробування препарату на чоловіках на початку 90-х років, дослідники помітили щось незвичайне. Крім звичайних побічних ефектів, таких як гіперемія і головний біль, у багатьох чоловіків почалася неконтрольована ерекція. Це був досить несподіваний поворот подій для серцевого препарату, який зовсім не ставив собі за мету вплинути на будь-що, крім хвороби.

Сер Саймон Кемпбелл, один із розробників препарату, згадує, як це було несподівано. Будучи молодою командою, вони зовсім не думали про еректильну дисфункцію. Але коли деяким чоловікам несподіваний "бонус" сподобався настільки, що вони не захотіли повертати таблетки, дослідники побачили новий шлях для свого винаходу.

Замість того щоб зосередитися на серці, вони переключили свою увагу на ненавмисний ефект препарату. Їхньою метою стало з'ясувати, чи може силденафіл допомогти чоловікам, які страждають на еректильну дисфункцію.

Сам по собі препарат працює наступним чином: він допомагає збільшити приплив крові в статевому члені під час романтичних моментів. У людей з еректильною дисфункцією є проблеми з речовиною, яка називається циклічним гуанозинмонофосфатом (сGМР), і віагра допомагає підтримувати її в більшій кількості.

До 1998 року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США схвалило цей препарат, а громадськість сприйняла його з ще більшим ентузіазмом. Усього за кілька тижнів тільки в США було виписано понад мільйон рецептів. Сьогодні 62 млн. чоловіків у всьому світі користуються цією маленькою пігулкою, — з гордістю заявляє компанія Pfizer.

А препарат тим часом завершив повне коло у своїй подорожі, повернувшись до витоків: пізніше дослідники виявили, що силденафіл все ж таки може допомогти при деяких захворюваннях серця, як вони і припускали спочатку.

Зрештою, це нагадування про те, що іноді найдивовижніші відкриття приходять тоді, коли ми найменше їх очікуємо. Будь то здоров'я нашого мотора або інтимне життя, віагра, безсумнівно, залишила свій слід у серцях мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про те, чи справді отрута австралійського павука викликає постійну ерекцію. 10-сантиметрове чудовисько, виявлене в ящику з бананами, переполошило весь супермаркет, а потім і місто, коли стало відомо про побічні ефекти його укусів.

Також Фокус писав про те, що віагра може врятувати собак від смертельної хвороби. Від потенційно смертельного захворювання страждають багато порід собак, зокрема вівчарки, лабрадори і фокстер'єри.

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