Виявлено найдавніший радіосигнал із космосу: у Всесвіті не вистачає 50% звичайної матерії

8 мільярдів світлових років подолав загадковий радіосигнал, перш ніж досяг Землі. Він допоможе знайти відсутню матерію у Всесвіті.

Астрономи виявили загадкове джерело радіовипромінювання, яке виходить із трьох галактик, що зливаються на відстані у 8 млрд світлових років від нас. Це найдавніший з відомих подібних радіосигналів, який допоможе виявити відсутню матерію Всесвіту. Результати дослідження були представлені в журналі Science, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найстаріший радіосигнал із глибокого космосу

За допомогою комплексу радіотелескопів ASKAP (Австралія) астрономи змогли виявити найдавніший і найвіддаленіший радіосигнал із блакитного космосу, що є швидким радіосплеском (БРС). Такі радіосигнали є сильними викидами енергії та випромінювання, які виявляються у вигляді радіохвиль. Вони тривають всього лише мілісекунди і достеменно не відомо, що викликає їхню появу.

Новий БРВ, що отримав назву FRB 20220610A подолав 8 млрд світлових років, перед тим, як досяг Землі, тому на сьогодні це найстаріше загадкове подібне явище. До цього астрономи виявляли БРВ віком приблизно 5 млрд років.

Вчені з'ясували, що FRB 20220610A всього за мілісекунди вивільнив стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за 30 років. Також астрономи змогли виявити джерело цього радіовипромінювання і виявилося, що воно міститься в трьох галактиках, які перебувають у стадії злиття.

За словами авторів дослідження, вивчення цього радіосигналу допоможе визначити приблизну вагу Всесвіту, а також його можна використовувати для того, щоб з'ясувати, куди поділася половина його звичайної матерії.

У Всесвіті не вистачає половини звичайної матерії

За словами авторів дослідження, вивчення цього радіосигналу допоможе визначити приблизну вагу Всесвіту, а також його можна використовувати для того, щоб з'ясувати, куди поділася половина його звичайної матерії Фото: Live Science

Сучасні розрахунки кількості звичайної матерії у Всесвіті вказують на те, що в ньому відсутня приблизно половина матерії, яка повинна тут бути. Автори дослідження кажуть, що відсутня звичайна матерія ховається в просторі між галактиками. Але ця матерія настільки гаряча і розсіяна, що її неможливо виявити, використовуючи звичайні способи спостережень.

Наразі астрономи для спостереження за кількістю та розподілом звичайної матерії у Всесвіті використовують гравітаційне лінзування, що дає можливість побачити, як сильно матерія викривляє світло від найдальших галактик. Також учені використовують вивчення реліктового випромінювання, тобто залишкового світла від Великого вибуху, яке може показати, як матерія еволюціонувала з часом.

Як швидкі радіосплески допоможуть знайти відсутню матерію?

Вчені вважають, що відсутня матерія міститься в міжгалактичному просторі у величезних розсіяних хмарах газу і пилу. Щоб дізнатися масу цих хмар потрібні найпотужніші джерела світла. І в цьому випадку, як вважають вчені, швидкі радіосплески і зокрема FRB 20220610A, можуть допомогти виявити відсутню матерію.

Наразі вчені вважають, що БРВ можуть випускати магнетари, які являють собою різновид нейтронних зірок із найсильнішим магнітним полем у Всесвіті. Коли подібне радіовипромінювання летить через космос, матерія, через яку переміщаються БРВ розділяє різні частоти світлового імпульсу. Таким чином у радіосигналі з'являється затримка між високими і низькими частотами. Вивчаючи тривалість цієї затримки вчені зможуть з'ясувати, через яку кількість матерії пролетів БРВ.

Як уже писав Фокус, у рамках недавнього дослідження астрономи виявили одне з джерел швидких радіосплесків і воно пов'язане з появою зоряних землетрусів.

Також Фокус писав про те, що вчені представили новий закон природи, який пояснює еволюцію всього у Всесвіті. Згідно з новим законом, всі складні системи в природі, і на Землі, і в космосі, постійно розвиваються і стають складнішими.