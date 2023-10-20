Такого ще ніколи не бачили: на Юпітері вперше виявили нову особливість атмосфери (фото)

Виявлена висотна струменева течія потужніша, ніж найсильніші урагани на Землі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, за допомогою космічного телескопа Вебба астрономи змогли виявити раніше невідому особливість в атмосфері Юпітера. Це висотна струменева течія, тобто зона особливого сильного вітру, який потужніший, ніж урагани 5-ї категорії на Землі, пише Space.

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Учені заявили, що були дуже здивовані тим, що змогли зробити нове відкриття на планеті, яка, здавалося б, добре вже вивчена. Але аналіз знімків Юпітера, який зробив космічний телескоп Вебба, показав, що у верхніх шарах атмосфери газового гіганта, а саме приблизно за 40 км над хмарами в нижній частині стратосфери, існує раніше невідома струменева течія. Це зона дуже сильного високошвидкісного вітру, який переміщується зі швидкістю 515 км/год. Це у 2 рази більше, ніж швидкість вітру в земних ураганах найвищої, п'ятої, категорії.

Учені з'ясували, що струменева течія на Юпітері має ширину 4800 км, і її виявлення стало повною несподіванкою. Нова особливість атмосфери газового гіганта розташована над екватором, і, хоча вона не така разюча, як відоміші атмосферні особливості планети, нове відкриття дає можливість зрозуміти, як відбувається взаємодія між різними шарами атмосфери Юпітера.

Науковці з'ясували, що струменева течія на Юпітері має ширину 4800 км, і її виявлення стало повною несподіванкою Фото: NASA

Хоча Юпітер сильно відрізняється від Землі, як мінімум розміром і тим, що він є газовим гігантом, а наша планета — кам'янистим світом, їх об'єднує наявність багатошарової атмосфери. Попередні спостереження вже показали, що в нижніх шарах атмосфери існують гігантські шторми та хмари із замороженого аміаку. Але саме телескоп Вебба здатен побачити, що відбувається над цими хмарами в стратосфері.

Учені вважають, що швидкість вітру в різних шарах атмосфери Юпітера є причиною екстремальних погодних умов на планеті. Тепер учені хочуть порівняти результати нового спостереження з результатами попередніх досліджень, щоб з'ясувати які саме особливості мають вітри в різних шарах атмосфери газового гіганта. Також це допоможе зрозуміти, наскільки швидко вітер на Юпітері змінюється з висотою.

За словами авторів дослідження, тепер вони хочуть провести додаткові спостереження за Юпітером за допомогою космічного телескопа Вебб, щоб з'ясувати, чи змінюється швидкість і розмір виявленої струменевої течії з часом.

Нагадуємо, що за Юпітером і його супутниками вже кілька років спостерігає космічний апарат "Юнона". Кілька днів тому зонд здійснив черговий близький проліт повз один із найвідоміших супутників газового гіганта — супутник Іо. На ньому розташована найбільша кількість вулканів, які вивергаються, у всій Сонячній системі. У результаті нового прольоту камера апарата зафіксувала покритий лавою четвертий за величиною супутник у Сонячній системі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли пояснити природу загадкових сигналів із дуже гарячої планети, схожої на Землю за розмірами. Це поки тільки теорія, яка потребує підтвердження, але вона розкриває можливі особливості "пекельної планети" за 40 світлових років від Землі.