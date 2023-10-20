Новий рік у Стародавньому Єгипті: на даху 2200-річного храму виявили сцени зі святкування (фото)

Під час реставраційних робіт у храмі Есна в Єгипті дослідники відновили стародавній розпис із зображенням богів у новорічну ніч.

Уявіть собі подорож у минуле, приблизно на 2200 років назад, до місця, де Єгиптом правили римляни. Посеред цього стародавнього світу дослідники нещодавно натрапили на захопливий витвір мистецтва в храмі Есна. Цей храм, який зараз перебуває на реставрації, є скарбницею історії та міфології, пише Live Science.

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Стеля храму Есна приховувала чудову новорічну сцену, намальовану стародавніми єгиптянами. На ній зображені єгипетські божества на сусідніх човнах і богиня неба, що ковтає вечірнє небо над ними. Ці зображення розкривають міфологію єгипетського Нового року, який припадав на середину липня за нашим сучасним календарем.

Протягом останніх п'яти років вчені ретельно очищали стелю храму, відкриваючи скарбницю стародавніх зображень Фото: Ahmed Amin/Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)

На цьому стародавньому творі мистецтва ми бачимо трьох божеств: Оріон (також відомий як Сах), Сопдет і Анукет. Оріон представляє однойменне сузір'я, в той час як Сопдет символізує Сіріус, зірку, яка в Стародавньому Єгипті залишалася невидимою на нічному небі протягом 70 днів.

Її поява знаменувала єгипетський Новий рік. У цей час річка Ніл сезонно розливалася, і вважалося, що богиня Анукет відповідальна за відступ паводкових вод Нілу, що відбувалося приблизно через 100 днів після появи Сіріуса.

Реставраційні роботи були спільними зусиллями Тюбінгенського університету в Німеччині та Міністерства туризму і старожитностей Єгипту. Протягом останніх п'яти років вчені ретельно очищали стелю храму, відкриваючи скарбницю стародавніх зображень.

Серед знахідок — зображення стародавнього зодіаку, різних астрономічних сузір'їв та міфологічних богинь. Також виявлено понад 200 невідомих раніше написів.

У Стародавньому Єгипті південний вітер асоціювався з пекельною спекою, і цілком можливо, що лев уособлює її силу Фото: Ahmed Amin/Ministry of Tourism and Antiquities (MoTA)

Коли команда закінчила очищення стелі, вони відреставрували ще кілька розписів. Один з них — зображення тіла лева з чотирма крилами і головою барана — уособлює "південний вітер", згідно з написом. У Стародавньому Єгипті південний вітер асоціювався з пекельною спекою, і цілком можливо, що лев уособлює її силу.

Завершивши реставрацію стелі, команда зараз працює над очищенням стін, колон і передньої частини храму, відомої як пронаос. Ця робота обіцяє відкрити нові кольори і раніше приховані деталі, такі як зображення "тронів богів" і уявлення про їхній одяг.

Неймовірне відкриття не лише відкриває вікно в давньоєгипетські новорічні святкування, але й проливає світло на різноманітні аспекти життя того часу. Реставраційні роботи, що тривають у храмі Есни, можуть розкрити ще більше таємниць і поглибити наше розуміння цього захоплюючого періоду в історії.

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