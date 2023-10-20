Слава забутому королю Британії! Монета розкрила ім'я раніше невідомого правителя залізного віку
У полі в Гемпширі мисливець за скарбами на ім'я Льюїс Фадж зробив надзвичайну знахідку — монету, яка може переписати британську історію.
Британська історія, можливо, щойно зазнала значного поповнення завдяки знахідці монети з ім'ям забутого правителя залізного віку. На ній добре видно напис "Есунертос". Експерти припускають, що Есунертос міг правити як король з форту Дейнбері, пише Ancient Origins.
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Це суттєве доповнення до британської історії, і експерти називають його "одним із найвидатніших відкриттів останніх десятиліть".
Початкову вартість монети оцінювали приблизно в 4 000 фунтів стерлінгів (5 000 доларів США), але вона перевершила всі очікування, коли її виставили на аукціон Spinks Auction. Там сума сягнула 20 400 фунтів стерлінгів (25 500 доларів США).
Льюїс Фадж дуже зрадів такому результату: "Я на сьомому небі від щастя. Якби не люди в аукціонному залі, я б стрибав навколо. Колекціонери, з якими я розмовляв, були вражені. Я дуже радий, що не пристав на їхні приватні пропозиції до аукціону. Думати, що моя знахідка породила власну сторінку у Вікіпедії — неймовірно".
Провідні експерти залізного віку проаналізували монету і вважають, що вона пов'язана з видатною чоловічою постаттю, відомою як "IISVNIRTOS" або "Esunertos", що перекладається як "Могутній, як бог Езус". Одна з теорій припускає, що Есунертос міг правити як король з форту Дейнбері.
Монета, яка, за оцінками, викарбувана між 50 і 30 роками до н. е., збіглася в часі з першим римським набігом Юлія Цезаря на Британію в 55 році до н. е., коли римський полководець висадився на узбережжі Кента з 20 000 солдатів.
Попри протистояння з кельтськими воїнами на березі, римляни натрапили на труднощі під час спроби висадки через неспокійне море і врешті-решт були змушені повернутися додому.
На лицьовому боці монети зображено назву Есунертос латинською мовою, потерту голову Аполлона, утворену трьома переплетеними рядами півмісяців, спрямованих назовні, колесо з сімома зубцями в центрі замість вуха та променисте око з променистим шипом, спрямованим до лінії шиї.
На реверсі монети видно коня з трьома хвостами і з клішнеподібною нижньою щелепою для обличчя та лінійним вухом, з розпушеною гривою, ярмом або черепом над головою, 8-спицевим колесом над спиною коня і подвійним або потрійним кільчастим амулетом внизу.
Погляд у минуле
Потенційне правління Есунертоса розпочалося задовго до римського вторгнення та окупації Британії, що сталося у 43 році нашої ери за часів правління імператора Клавдія. Це робить це відкриття ще захопливішим, оскільки воно дає змогу зробити знімок доримської епохи в Британії.
Грегорі Едмунд, фахівець з монет залізного віку на аукціоні Spink Auctions, висловив свій ентузіазм з приводу цієї знахідки. Він назвав її "казковим витвором доісторичного мистецтва" і зазначив, що вона дає яскраве уявлення про Британію залізного віку з її бойовими кіньми та колісницями. Присутність латинської мови на монеті особливо інтригує, поєднуючи класичні впливи з контекстом залізного віку.
Едмунд продовжив: "Саме тому я приходжу на роботу, щоб документально фіксувати відкриття національного значення і ділитися цими знаннями безпосередньо з музеями, а також з науковцями, колекціонерами та громадськістю".
Відкриття монети з ім'ям Есунертоса є значною подією в історії Британії залізного віку. Вона проливає світло на раніше невідомого правителя та його епоху.
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