Прихований центр оборони: вченим вдалося виявити головне джерело пам'яті нашого імунітету (фото)

Застосувавши новітні технології, вчені змогли відстежувати маловивчені області нашої імунної системи та відкрили для себе багато нового, у тому числі й потенційний центр її пам'яті.

Науковці розробили революційний спосіб спостереження за роботою захисних механізмів нашого організму. Вони отримали можливість зазирнути в полчище клітин, які захищають нас від шкідливих загарбників, таких як віруси. Цей новий метод може допомогти нам краще зрозуміти нашу імунну систему, що відкриє шлях до створення досконаліших вакцин та методів лікування, пише New Atlas.

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Можливо, ви чули про "клітини пам'яті" нашого організму, які запам'ятовують небезпечних загарбників, таких як віруси, і забезпечують швидкий захист у разі їхньої повторної атаки. Це особливі клітини, які називаються Т-клітинами CD8+. Вони відіграють найважливішу роль у пошуку та знищенні інфікованих клітин під час вірусної атаки. Деякі з цих клітин навіть залишаються в організмі як "клітини пам'яті", щоб захищати нас у майбутньому. Однак вивчення цих клітин завжди було пов'язане з труднощами, тому що вони в основному мешкають у важкодоступних місцях — селезінці, кістковому мозку та лімфатичних вузлах. Для вивчення лікарям зазвичай доводиться брати зразок тканини, що завжди можливо і приємно.

На допомогу прийшла група дослідників із Каліфорнійського університету в Дейвісі. Вони розробили спосіб спостереження цих CD8+ Т-клітинами без необхідності брати зразки тканин. Для цього використовується вид сканування тіла, який називається позитронно-емісійною томографією (ПЕТ).

Ось як відбувається цей процес: пацієнту вводиться невелика кількість спеціальної радіоактивної речовини. Ця речовина, як маячок, націлюється на CD8+ Т-клітини. Потім ПЕТ-сканер робить знімки, на яких видно, де знаходяться ці клітини та як вони рухаються. Перевага цього методу полягає в тому, що він безпечний для людей і дає змогу отримувати високоякісні зображення.

Вихідні дані ПЕТ-сканування всього тіла пацієнтів, які одужали від COVID-інфекції та здорових осіб контрольної групи Фото: UC Davis Health

Для перевірки цього методу група досліджувала як здорових людей, і тих, хто відновлювався після легкого нападу COVID-19. Сканування показало щось цікаве. У одужуючих від COVID-19 у кістковому мозку було більше CD8+ Т-клітин, ніж у здорових людей. Через шість місяців після зараження у цих пацієнтів у кістковому мозку, як і раніше, було трохи більше Т-клітин пам'яті. Це дозволяє припустити, що мозок може бути свого роду "безпечним місцем", де ці клітини пам'яті розмножуються і залишаються, готові до захисту від майбутніх атак.

Одна з провідних дослідників, Негар Омідварі, пояснила, чому цей новий метод є революційним. Він дозволяє вченим легко вивчати всю імунну відповідь у всіх органах, не вдаючись до інвазивних методів. Інший дослідник, Саймон Черрі, підкреслив, що ця методика може стати великим кроком уперед у розумінні того, як наш організм бореться з такими захворюваннями, як COVID-19.

Крім вивчення вірусів, цей метод має інші потенційні можливості застосування. Він допоможе лікарям перевірити, як онкологічні хворі реагують на лікування. Він також може бути корисним щодо інших захворювань і навіть при трансплантації органів.

Одним словом, цей новий метод дозволяє заглянути у прихований світ нашої імунної системи. Це все одно що отримати перепустку за лаштунки, щоб побачити захисні війська нашого організму в дії, і потенційні можливості застосування цього просто захоплюючі.

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