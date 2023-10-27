Поверне спокійний сон. Вчені з'ясували ефективний спосіб виспатися під час менопаузи

Вчені досліджували комбінацію двох простих і доступних методів відновлення нормального сну під час менопаузи і поділилися результатами зі світом.

Для багатьох жінок, які переживають період менопаузи, спокійний сон може стати розкішшю. З настанням цього періоду з'являється безліч симптомів, і, на жаль, одним із них є порушення сну. Значна кількість жінок, які перебувають на цій стадії, а точніше, від 40% до 60%, відзначають проблеми із засинанням і збереженням сну. Але схоже, що наука нещодавно знайшла підхід до боротьби з цим ускладненням, пише Medical Xpress.

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Ніби самої проблеми безсоння недостатньо, до дискомфорту додаються й інші клімактеричні симптоми, такі як нічна пітливість, припливи жару та навіть коливання настрою, наприклад, дратівливість. Незважаючи на те, що існують медичні методи лікування цих симптомів, багато жінок дедалі частіше вдаються до додаткових методів. Ці методи варіюються від таких практик, як йога та інші легкі методи релаксації, до більш нетрадиційних, таких як ароматерапія і трав'яні збори.

Особливо слід відзначити зростаючий інтерес до так званого терапевтичного дотику. Цей метод полягає не в масажі чи фізичних маніпуляціях, а в спрямуванні та балансуванні енергії тіла. Вважається, що це дає змогу створити в організмі цілюще середовище, усунути захворювання, що виникають через енергетичний дисбаланс.

Крім того, існує музика — не просто музика, а мелодії, які викликають почуття спокою. Історично мелодії були визнані за їхній терапевтичний ефект. Коли ми слухаємо заспокійливу музику, в нашому організмі можуть виділятися ендорфіни — хімічні речовини, що сприяють виникненню почуття задоволення. Крім того, музика може знижувати рівень стресу в організмі, наприклад, частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, і перемикати увагу з болю або тривоги на заспокійливі звуки.

У нещодавньому дослідженні, в якому взяли участь понад 100 жінок, які перебувають у клімактеричному періоді, було поставлено завдання з'ясувати, чи можуть ці два методи — терапевтичний дотик і заспокійлива музика — разом принести деяке полегшення, особливо щодо якості сну. Після спостереження за учасницями протягом місяця було отримано багатообіцяючі результати. Виявилося, що і музика, і терапевтичний дотик покращують якість сну цих жінок, і, крім того, у них поліпшується загальне самопочуття, пов'язане з менопаузою.

Хоча це і звучить обнадійливо, важливо зазначити, що це було порівняно невелике дослідження. Отримані результати натякають на потенційне вирішення проблеми порушень сну в період менопаузи, для остаточного підтвердження цих висновків потрібні більші дослідження. Крім того, необхідно пам'ятати, що, хоча ці методи можуть допомогти, для багатьох найефективнішим рішенням залишається традиційне медичне лікування, наприклад гормональна терапія.

Останнє дослідження припускає, що, якщо ви або хтось із ваших знайомих долає часто непрості будні менопаузи і прагне до спокійного сну, можливо, варто спробувати заспокійливий плейлист і кілька сеансів терапевтичного дотику.

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