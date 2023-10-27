Втрачені та знайдені: біолог став детективом, щоб розгадати столітню мистецьку загадку

У ХІХ столітті психіатри вважали, що можуть діагностувати психічний стан людини, вивчаючи вираз її обличчя. Сьогодні нам це може здатися незвичним, але тоді це була популярна ідея.

Уявіть собі час, коли люди вважали, що можуть визначити, чи страждає хтось на психічну хворобу, просто подивившись на його обличчя. Теодора Жеріко, відомого французького художника, попросив намалювати портрети пацієнтів один із таких психіатрів, Етьєн-Жан Жорже, пише the Guardian.

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Жорже та інші французькі фахівці ХІХ століття були одними з перших, хто підійшов до причин божевілля з наукового погляду. Вони створили новий спосіб класифікації психічних захворювань і написали довгі трактати, в яких описували своїх пацієнтів.

Ці автори стверджували, що божевілля може бути викликане "мономанією" — патологічною одержимістю навколо однієї ідеї, наприклад, вживанням алкоголю, азартними іграми або крадіжками. Вони також вважали, що діагностувати його можна, аналізуючи вираз обличчя людини.

Хоча сьогодні ця галузь науки значною мірою дискредитована, її ідеї були популярними протягом кількох десятиліть. Створюючи портрети, він, ймовірно, хотів зберегти візуальні записи кількох випадків цих мономаній.

На жаль, історія цих портретів набула несподіваного повороту. Після смерті Жорже картини зникли. Лише у 1863 році п'ять з них знову знайшли на горищі в Німеччині. Ці портрети, які зараз виставлені в музеях по всьому світу, вважаються одними з найкращих робіт Жеріко. Вони пропонують унікальне поєднання мистецтва та науки, долаючи розрив між творчістю та розумінням психічного здоров'я.

Після тривалих досліджень та завдяки здогадці, Бургос натрапив на картину під назвою "Портрет чоловіка. Homo Melancholicus" Фото: Вікіпедія

Але тут наша історія набуває гостроцікавого повороту. У серії мало бути десять портретів, а не п'ять. Інші п'ять, схоже, зникли, і тут на сцену виходить Хав'єр Бургос, біолог з Університету Хауме І у Валенсії.

Бургос одразу ж зацікавився цією історією. Як шанувальника мистецтва та біолога, який досліджує хворобу Альцгеймера, вона поєднала в собі два його найбільші інтереси — мистецтво та неврологію.

Протягом наступних місяців він відвідував музеї, переглядав мистецькі каталоги та читав психіатричні трактати, написані Жорже та його колегами, у пошуках зачіпок — і все марно. Однак він нарешті знайшов багатонадійну зачіпку. Йому вдалося роздобути каталог виставки і підтвердити, що картина дійсно належить Жеріко. Назва також була промовистою: "Портрет людини. Homo Melancholicus".

Завдяки наполегливості та трохи везіння Бургосу вдалося зв'язатися з власником цієї картини і підтвердити її авторство Жеріко.

"Вони були дуже щедрі, вони навіть дозволили мені потримати картину, картину, яка коштує мільйони, — згадує Бургос. — Це був чудовий день, який змінив моє життя".

Це стало значним проривом у його пошуках. Він опублікував свої знахідки в медичному журналі "Ланцет неврології". А всього через кілька місяців він отримав електронного листа від галериста з Версаля. Він прочитав статтю і мав схожий портрет, що також може бути мономанією. Бургос полетів до Франції, щоб зустрітися з ним.

На цій новій картині зображений бородатий чоловік середнього віку в капелюсі та білій сорочці. Одне з перших, що вразило Бургоса, було те, що сорочка розстебнута. Серія "Мономанія" написана взимку, і всі пацієнти носять теплий одяг.

Бургос і галерист припустили, що ця картина може представляти мономанію пияцтва. У психіатричних текстах зазначалося, що пацієнти з такою мономанією відчувають аномально високу температуру тіла. Дослідник визначив інші елементи, що підтверджують цю думку: почервоніння щік, рани на лобі і той факт, що чоловік носить зимову шапку.

Але було ще дещо. На звороті картини написана від руки записка французькою мовою: "Цей портрет божевільного, намальований Жеріко, подарований мені вдовою Д-Маршала в 1866 році, Париж, 9 листопада, Луї Лемер". Хімічний аналіз записки датує її другою половиною ХІХ століття. У 2022 році Бургос опублікував цю другу знахідку в тому ж медичному журналі.

Нарешті, на початку цього року Бургос стверджував, що третя картина під назвою "Портрет чоловіка, на ім'я Венден" також була частиною серії. На відміну від двох інших, які належать приватним колекціонерам, ця картина наразі експонується в Луврі і визнана авторством Жеріко.

На ній зображено чоловіка зі світлою борідкою у великому капелюсі та синьому плащі. Його обличчя лише частково освітлене, і він дивиться праворуч.

Однак не всі у світі мистецтва переконані в цих знахідках. Деякі експерти ставлять під сумнів автентичність перших двох картин і висловлюють занепокоєння щодо рукописного запису на одній з них.

Інші стверджують, що повноважень та аргументів Бургоса недостатньо, щоб віднести третю картину до серії "Мономанія". Отже, світ мистецтва досі розділений у цьому питанні.

Попри скептицизм, Бургос залишається впевненим у своїх відкриттях і сподівається, що з часом нові дослідження та дискусії проллють світло на відсутні частини цієї інтригуючої головоломки. Його подорож — це захопливе поєднання мистецтва і науки, що повертає до життя історичне дослідження психічних захворювань очима відомого художника.

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