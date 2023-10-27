Біологічна плутанина. Дивний генетичний код жителів карибських островів спантеличив учених

Вчені досліджували шкіру представників ізольованого племені в пошуку можливих підказок для боротьби з раком шкіри, але в процесі отримали більше дивовижних запитань, ніж відповідей.

Люди з різних частин світу мають різний колір шкіри і це явище давно цікавило науку, яка ретельно вивчала всі чинники, що впливають на це. Група вчених з Пенсільванського університету поставила перед собою завдання з'ясувати генетичне коріння цих відмінностей, і отримані результати виявилися вельми несподіваними, пише Medical Xpress.

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Зазвичай дослідники вважали, що існує прямий зв'язок між нашими генами, кольором шкіри та місцем походження наших предків. Однак останнє дослідження показує, що все не так просто. Виявилося, що в людей східноазійського та корінного американського походження набір генів відрізняється від генів світлошкірих європейців, хоча колір їхньої шкіри може видатися абсолютно однаковим. Це відкриття додає ще один шар у наше розуміння еволюції та генетики людини.

Розгадка таємниці генетики кольору шкіри — це не тільки задоволення нашої цікавості. Розуміння різних генів, що визначають колір шкіри, може також дати важливу інформацію про схильність до деяких видів раку шкіри. Наприклад, незважаючи на те, що європейці та східноазійці можуть мати схожий колір шкіри, європейці набагато частіше схильні до меланоми — одного з різновидів раку шкіри. Отже, з'ясування того, які гени лежать в основі кольору шкіри, може бути корисним у галузі медицини.

Своїми значними відкриттями вчені багато в чому завдячують народу калінаго, що проживає на невеликому карибському острові Домініка. Ця громада має один із найчистіших генетичних фонів корінних американців у Карибському басейні.

Доктор Кіт Ченг і його команда, встановивши багаторічні довірчі відносини з народом калінаго, співпрацювали з ними для вивчення їхньої генетики. У процесі роботи дослідники познайомилися з унікальною історією, культурою та мовою цієї громади.

У своєму дослідженні вчені зібрали зразки шкіри та слини понад 450 представників племені калінаго. Ці зразки дали змогу отримати детальну інформацію про їхню генетику та колір шкіри. Отримані дані показали, що в цій громаді приблизно 55% корінних американців і 32% африканців, і лише незначна частка європейців становить 12%.

Найцікавіше, що генетичний аналіз показав, що жоден із раніше ідентифікованих генів не відповідає за світлий колір шкіри калінаго. Це означає, що справжні гени, що лежать в основі світлого відтінку шкіри корінних американців і вихідців зі Східної Азії, ще належить виявити.

З огляду на отримані дані, можна припустити, що народність калінаго є ключем до пошуку генів, які дійсно визначають світлий колір шкіри корінних американців і жителів Східної Азії. У міру того, як наука заглиблюватиметься в це питання, ми, можливо, отримаємо більш чітке уявлення про наш генетичний код, з якого складається людство.

По суті, величезне розмаїття кольору шкіри людини виявляється ще складнішим і захопливішим, ніж ми могли собі уявити. І в міру того, як ми продовжуємо досліджувати і вивчати, ми розуміємо, як багато ще належить дізнатися про нашу спільну людську історію.

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