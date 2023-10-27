Невидиме для людини. Учені вперше виявили незвичайне полярне сяйво на Урані (відео)

Астрономи вперше змогли побачити інфрачервоне полярне сяйво на сьомій планеті від Сонця.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, вчені вперше виявили інфрачервоне полярне сяйво на Урані. Таким чином нове відкриття може розгадати таємницю незвичайних магнітних полів, якими володіють крижані гіганти в Сонячній системі, пише IFLScience.

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На нашій планеті полярні сяйва з'являються внаслідок взаємодії частинок сонячного вітру із зарядженими частинками у верхніх шарах атмосфери Землі. Але різні полярні сяйва можна спостерігати і на інших планетах Сонячної системи, особливо на Юпітері.

Ще 1986 року космічний апарат "Вояджер-2" уперше виявив на Урані ультрафіолетові полярні сяйва. Але за допомогою телескопа в Обсерваторії Кека на Гаваях астрономи вперше виявили на крижаному гіганті інфрачервоні полярні сяйва.

Через те, що атмосфера Урану складається здебільшого з водню і гелію, світло полярних сяйв на цій планеті не можна побачити у видимому діапазоні довжин хвиль світла. Тобто інфрачервоні полярні сяйва на Урані невидимі для людського ока. Тому побачити приголомшливе видовище, таке ж як на Землі, не вдасться.

Так могло б виглядати інфрачервоне полярне сяйво на Урані. Ілюстрація Фото: IFLS

У рамках нового дослідження астрономи провели аналіз певних довжин хвиль світла, які випромінює Уран. Особливу увагу вони приділили інфрачервоному світлу, яке випромінює заряджена частинка H3+. Його яскравість може змінюватися залежно від температури частинки і щільності в атмосферному шарі. Як показали спостереження, все узгоджується з проявом полярного сяйва, як наслідок контакту сонячних частинок із зарядженими частинками в атмосфері Урана за невеликої зміни їхньої температури.

За словами авторів дослідження, температура на Урані на сотні градусів Цельсія вища, ніж передбачає моделювання, якщо планета отримує тепло тільки від Сонця. Однією з причин цього може бути енергійне полярне сяйво, яке створює і відправляє тепло до магнітного екватора.

Багато з уже відомих екзопланет схожі за розмірами на Нептун і Уран. Це може означати, що вони мають схожі магнітні та атмосферні характеристики. Аналіз полярного сяйва на Урані, яке безпосередньо пов'язане як з магнітним полем, так і з атмосферою планети, може допомогти спрогнозувати характеристики атмосфер і магнітних полів далеких світів. А це зі свого боку допоможе визначити наскільки вони придатні для життя, кажуть учені.

Такі крижані гіганти, як Уран і Нептун, мають незвичайні магнітні поля. З невідомої причини магнітні полюси цих планет не збігаються з віссю їхнього обертання. Оскільки активність полярних сяйв безпосередньо пов'язана з магнітним полем планети, то нові дані допоможуть розгадати таємницю цих магнітних полів.

Як уже писав Фокус, вчені виявили приховане природне явище в атмосфері Урана.

Також Фокус писав про те, що завдяки зображенням телескопа Вебб тепер можна чітко побачити кільця Урана .

Нагадуємо, що NASA відправляє вертоліт на супутник Сатурна Титан. Нещодавно відбулися чергові випробування цього космічного апарату, адже вчені хочуть переконатися, що він зможе літати в щільній атмосфері цього світу.