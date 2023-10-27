Заспокійливий порятунок. Препарат від тривожності здатний протистояти раку мозку

Вивчаючи вплив спинномозкової рідини на лікування небезпечної хвороби, вчені виявили невтішні новини, але також виявили несподівану дію препарату, зовсім не призначеного для боротьби з хворобою.

Останні дослідження показують, що спинномозкова рідина — захисна рідина, що оточує мозок, може знижувати ефективність сучасних методів лікування раку мозку. Це відкриття було зроблено групою австралійських дослідників, які, крім усього іншого, з'ясували, що ліки від тривожності можуть навпаки допомогти підвищити шанси виживання при цьому виді раку, пише Newswise.

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У дослідженні підкреслюється, що гліобластома, поширений і агресивний рак головного мозку, залишається вкрай стійкою до наявних методів лікування, які є ефективними при інших видах раку. Дослідницька група припускає, що цьому можуть сприяти унікальні властивості нашого мозку.

Вивчаючи вплив спинномозкової рідини людини на пухлинні клітини 25 пацієнтів із гліобластомою, фахівці виявили, що ці клітини швидко адаптувалися та стали стійкішими до стандартного опромінення і препарату темозоломід, який зазвичай використовується для лікування гліобластоми.

Досліджуючи молекулярні причини такої адаптації, вчені встановили, що під впливом спинномозкової рідини клітини гліобластоми стають більш стійкими до індукованої терапією клітинної загибелі, відомої як фероптоз. Однак у своєму дослідженні вони також виявили, що трифлуоперазин, препарат, який застосовують для боротьби з тривожністю і який використовують із 1950-х років, може зробити ці клітини більш сприйнятливими до лікування, не чинячи негативного впливу на здорові клітини мозку.

Так, група дослідників вважає, що поєднання трифлуоперазину зі стандартними методами лікування може підвищити виживаність пацієнтів із гліобластомою. Наразі вони прагнуть оцінити цей підхід у клінічних випробуваннях.

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