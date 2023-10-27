Загадка в серці легенди про Артура: що ми знаємо про Мордреда (фото)

Постать Мордреда вже не перший десяток років викликає запитання: чи існував він насправді?

У світі артурівських легенд є персонаж, який давно інтригує істориків — Мордред. Історія Мордреда, якого часто зображують як зрадника короля Артура, є сумішшю міфу та реальності, що робить її складною для відокремлення фактів від вигадки, пише Ancient Origins.

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У традиційному артурівському епосі Мордред зображений як зрадник, який вважається позашлюбним сином короля Артура та його зведеної сестри Моргаузи. Його повстання проти Артура призводить до катастрофічної битви при Камлані, внаслідок якої Артурівське королівство падає, а Артур і Мордред зустрічають трагічний кінець.

Щоб зрозуміти місце Мордреда в артурівській легенді, нам потрібно поглянути на історичний контекст, в якому народилися ці міфи. Артурівська легенда — це суміш міфу та історії, тому важко розрізнити, що є реальністю, а що — легендою. Ба більше, бракує конкретних історичних доказів існування короля Артура та Мордреда, що додає ще більшої загадковості.

Деякі історики припускають, що Мордред міг бути заснований на реальній історичній особі, яка виступала проти короля Артура, представляючи конкуруючу фракцію в постримській Британії. Однак, немає жодних достовірних доказів, які б підтверджували ці припущення. Хоча стародавні тексти та археологічні знахідки іноді дають непрості натяки, вони не підтверджують історичне існування Мордреда.

Гвенхвівах дає ляпаса своїй сестрі Гвенвіфар (Гвіневрі), дружині короля Артура. Цей ляпас був записаний у бардівських тріадах як один із трьох фатальних ляпасів, ілюстрація Ф. Г. Таунсенда з книги "Нещастя Ельфіна" (1897) Фото: Public Domain

Найперша відома згадка про Мордреда, також відомого як Мордредус або Медраут, датується 12 століттям нашої ери в "Анналах Уельсу", які, зі свого боку, є копією твору 10 століття нашої ери. Ця згадка пов'язує Мордреда з битвою при Камланні у 537 році нашої ери. Це коротка згадка, але більше підказок можна знайти в "Уельських тріадах", групі пов'язаних між собою середньовічних текстів.

"Уельські тріади" дають уявлення про події навколо битви при Камланні, де Мордред відіграв ключову роль. У цих текстах описується, як Мордред повстав проти короля Артура, поки Артур був у поході на континенті, що врешті-решт призвело до доленосної битви. Вони також згадують про ворожнечу, яка почалася з ляпаса, даного Гвенвівах своїй сестрі Гвенвіфар (Гвіневері), дружині Артура, що ще більше розпалило конфлікт.

Характер Мордреда еволюціонував протягом століть. Його зображували як традиційного лиходія, але також і як складнішу фігуру в літературі. Ця трансформація відображає зміну суспільних уявлень про героїзм і лиходійство. Ми не можемо сказати напевно, чи був Мордред реальним лиходієм, чи персонажем, створеним для заповнення історичних прогалин.

Мордред є відомим персонажем у сучасних медіа, з'являючись у фільмах, телешоу та книгах, які черпають натхнення як з традиційних міфів, так і з нових інтерпретацій. Постійна присутність Мордреда підкреслює тривале захоплення артурівською легендою.

Зрештою, питання про те, чи був Мордред реальною історичною особою, чи витвором уяви, ніколи не матиме остаточної відповіді. Таємниця, що оточує існування Мордреда, додає привабливості артурівській сазі. Вона нагадує нам, що деяким історичним таємницям судилося залишитися нерозгаданими, похованими глибоко в пісках часу.

Можливо, саме в царині міфу Мордред знаходить своє справжнє значення — як символ вічної боротьби між героїзмом і зрадою, що резонує крізь віки. Правда, однак, залишається однією з найбільших загадок нашого часу.

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