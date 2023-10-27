Порятунок від інфаркту: зміни в дієті, що допомагають відрегулювати рівень холестерину

Хоча невеликий рівень підвищення холестерину в крові не несе в собі негайної загрози, це перший дзвіночок потенційних проблем зі здоров'ям, а якщо пустити його зростання на самоплив, він може перетворитися на бомбу уповільненої дії.

Під час планового медичного обстеження часто проводять аналіз крові для оцінки функціональності органів, зокрема печінки та нирок. Іноді ці аналізи виявляють підвищений рівень холестерину. Хоча незначне підвищення рівня холестерину не є прямою ознакою наближення інфаркту, воно свідчить про підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, пише The New Daily.

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Для розв'язання цієї проблеми лікарі часто рекомендують змінити раціон харчування та збільшити фізичну активність, але для кращого розуміння порад щодо його регулювання варто для початку детальніше розглянути саме поняття — холестерин.

Холестерин — це жироподібна речовина, що виробляється печінкою. Він відіграє важливу роль у таких процесах, як синтез вітаміну D і вироблення таких гормонів, як естроген, тестостерон і кортизол. Крім того, холестерин бере участь у побудові нервових клітин.

Їжа, особливо продукти тваринного походження, такі як м'ясо та молоко, є вторинним джерелом холестерину. Надмірне споживання цих продуктів може призвести до розвитку холестеринових ускладнень. Існує два основних види холестерину:

ЛПВЩ (ліпопротеїн високої щільності) . Часто званий "хорошим" холестерином, ЛПВЩ виконує функцію видалення надлишку холестерину з артерій, транспортуючи його в печінку для виведення з організму.

. Часто званий "хорошим" холестерином, ЛПВЩ виконує функцію видалення надлишку холестерину з артерій, транспортуючи його в печінку для виведення з організму. ЛПНЩ (ліпопротеїн низької щільності). Відомий як "поганий" холестерин, надлишок ЛПНЩ може призвести до утворення бляшок в артеріях, підвищуючи ризик інфаркту та інсульту.

Для підтримання здорового рівня холестерину та уникнення ускладнень зі здоров'ям, лікарі рекомендують такі доступні та прості дієтичні зміни:

Для боротьби з високим рівнем ЛПНЩ слід замінити пластівці з високим вмістом цукру на вівсяні пластівці, які є багатим джерелом розчинної клітковини. Доведено, що розчинна клітковина знижує рівень ЛПНЩ. Щоденне споживання 5-10 г розчинної клітковини може сприяти зниженню рівня холестерину ЛПНЩ. Порція вівса або вівсяних висівок містить близько 3-4 г. Якщо доповнити її бананом і кількома мигдальними горіхами, то вміст клітковини ще більше збільшиться.

Овес не тільки корисний для здоров'я серця, а й може використовуватися для профілактики раку та зниження ваги. Незважаючи на корисні властивості вівса, його споживання і виробництво у світі залишається недостатнім порівняно з менш поживними зерновими культурами.

Раніше Фокус писав про вакцину від холестерину, що показала небувалий результат. Наука в майбутньому надасть легкий спосіб удвічі знизити рівень холестерину, роблячи всього дві ін'єкції на рік, завдяки новій проривній вакцині.

Також Фокус писав про п'ять рослин, що допомагають регулювати рівень холестерину. Від набору спецій до найближчого саду — природа може знайти те рішення проблеми холестерину, яке ми так довго шукали, стверджує лікар.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.