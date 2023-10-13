Чекати тижнями більше не доведеться. Учені створили швидкий і точний тест на рівень омега-3 в крові

Схоже, що виснажливі очікування, які зробили важливий тест доволі непопулярним через свою непрактичність, нарешті позаду і отримати точну інформацію про своє здоров'я можна буде вже в найближчому майбутньому.

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Омега-3 жирні кислоти завжди вважалися "хорошими", коли йшлося про здоров'я, особливо для серця та мозку. Однак, незважаючи на їхню користь, наш організм не виробляє їх самостійно в достатній кількості. Це означає, що ми повинні отримувати омега-3 з таких продуктів, як риба, деяких збагачених продуктів або добавок. Одним зі способів перевірити, чи достатньо ви отримуєте цих поживних речовин, є вимірювання їхньої кількості в крові, зокрема, в еритроцитах. Однак досі перевірити цей рівень було нелегко, але вчені, схоже, зробили цей процес набагато простішим, за допомогою нового тесту, пише New Atlas.

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Щоб дізнатися, чи достатньо в організмі омега-3, лікарям доводилося використовувати складний і повільний тест. Для його проведення було потрібно багато крові, а результати можна було отримати тільки через тривалий час. Тому багато лікарів, найчастіше, не проводили його, хоча він міг дати цінну інформацію про стан здоров'я їхніх пацієнтів.

Група фахівців з Університету Макмастера, Канада, розробила новий тест. Він швидший, не потребує такої великої кількості крові та може проводитися більш регулярно. Замість того щоб проходити тривалий процес, новий метод перевіряє наявність у крові певних маркерів, пов'язаних із рівнем омега-3. Подумайте про це, як про використання коротких шляхів для розуміння загальної картини набагато швидше, не втрачаючи при цьому деталі.

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що один із видів омега-3, званий DHA, краще підвищує цей рівень, ніж інший, званий EPA. Таким чином вчені зробили висновок, що не всі омега-3 однакові з точки зору їхньої користі.

Філіп Бріц-МакКіббін, провідний дослідник, пояснив, що якщо рівень омега-3, так званий O3I, нижчий за 4%, то існує ймовірність виникнення проблем із серцем. З іншого боку, якщо він перевищує 8%, то, найімовірніше, ви перебуваєте в більш безпечному становищі. Хороша новина спостережень полягала в тому, що, за словами вчених, ви можете змінити свій рівень O3I, просто стежачи за своїм харчуванням.

Новий спосіб тестування допоможе більшій кількості людей зрозуміти і відстежувати рівень омега-3 в організмі. Лікарям і дослідникам буде легше зрозуміти, наскільки сильно омега-3 впливають на наше здоров'я, особливо у великих масштабах. А якщо ми можемо отримати важливу інформацію швидше і простіше, це завжди добре, бо може запобігти відразу безлічі потенційних захворювань у майбутньому.

Наступне завдання, що стоїть перед дослідницькою групою, це знаходження способу перевірки цих рівнів за зразками сечі. Це означає, що надалі зовсім не потрібно буде проводити аналіз крові для цих цілей. Такий розвиток технологій діагностики може означати ще більш простий і комфортний досвід для пацієнтів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили найточніший тест крові на хронічну втому. У спробах розробити методи ранньої діагностики захворювання, яке складно виявити, вчені розкрили нові маркери в нашій крові, здатні передбачити недугу з точністю до 91%.

Також Фокус писав про те, що вчені розробили кардинально новий тест на вагітність, що працює на слині. Традиційні тести на вагітність завдавали багато моральних і гігієнічних клопотів мільйонам жінок, але новий тест, заснований на аналізі слини, обіцяє залишити ці проблеми в минулому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.