Отрута в красивій обгортці: вчені виявили вміст камдію і свинцю в шоколадних продуктах

Провівши останнє дослідження, некомерційна організація Consumer Reports уже зажадала від великого виробника шоколаду надати план зі зниження вмісту небезпечних металів у своїй продукції.

У недавньому дослідженні, проведеному організацією Consumer Reports, було виявлено значний вміст важких металів у шоколаді та продуктах на основі какао. Дослідженню піддалися 48 продуктів із семи категорій, включно з какао-порошком, шоколадною стружкою, плитками молочного шоколаду, сумішами для тістечок, шоколадними сумішами для тортів і сумішами для гарячого шоколаду, пише Scripps News.

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Проводячи своє дослідження, вчені вибрали в якості своїх цілей пошуку свинець, кадмій, ртуть і миш'як. Найчастіше виявляли свинець і кадмій, а ртуть і миш'як не становили жодної небезпеки в перевірених дослідниками продуктах.

Суттєвою деталлю наукової роботи стало те, що в третині продуктів перевищено допустимі рівні вмісту свинцю і кадмію. Проте в кожній категорії продуктів було знайдено безпечніші альтернативи.

Серед продуктів, що перевищили встановлену Consumer Reports межу вмісту свинцю: деякі суміші для гарячого какао таких марок, як Great Value, Nestlé, Starbucks і Trader Joe's. Шоколадні чіпси Hu Dark Chocolate і Good & Gather, а також деякі суміші для тістечок і тортів також показали підвищений вміст свинцю. У категорії какао-порошку були відзначені Hershey's і Droste. Однак плитки молочного шоколаду були очищені від підвищеного вмісту цих металів.

Те, як ці метали потрапляють у какао, пояснюється природними процесами. Кадмій поглинається какао-рослиною з ґрунту, а свинець може надходити з довкілля після збирання врожаю. Ці метали переважно містяться у твердих частинках какао, що пояснює їх підвищений вміст у темному шоколаді.

З огляду на небезпеку важких металів для здоров'я, Consumer Reports наголошує на важливості інформованості та обмеження їхнього споживання.

Некомерційна організація закликає компанію Hershey, одного з провідних американських виробників шоколаду, підвищити безпеку своєї продукції. Хоча компанія Hershey раніше і натякала на необхідність зниження вмісту металів, Consumer Reports ініціювала петицію, що вимагає від компанії Hershey розробити план зі зниження вмісту важких металів у пропонованих нею продуктах.

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