Безалкогольне, але не безпечне: у популярному напої виявлено безліч небезпечних бактерій

Учені провели дослідження, в якому порівняли здатність безалкогольного напою змагатися в стерильності зі своїми слабоалкогольними варіантами. Результати наукової роботи були не на користь першого.

Хоча безалкогольне пиво є доволі популярним напоєм, який вживають навіть люди, котрі не переносять алкоголь, науковці радять ретельно замислитися, перш ніж випити черговий кухоль пінного напою. Нове дослідження пролило світло на зв'язок між безалкогольним пивом і розмноженням шкідливих бактерій, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Традиційні сорти безалкогольного пива мають властиві їм антимікробні властивості, що робить їх менш сприйнятливими до харчових патогенів. До таких властивостей належать вміст етанолу, гірких кислот хмелю, високий рівень кислотності та низка інших чинників. У результаті випадки харчових отруєнь пивом є рідкістю.

Дослідження показують, що концентрація етанолу в межах від 3,5 до 5% ефективно перешкоджає росту більшості патогенних мікроорганізмів, що передаються з їжею. Однак деякі штами бактерій можуть виживати в повноградусному пиві через недостатнє охолодження.

У зв'язку з тенденцією зростання популярності слабоалкогольного (менше ніж 2,5%) і безалкогольного пива (менше ніж 0,5%), існує потенційний ризик збільшення кількості патогенних мікроорганізмів. Більша частина наявних досліджень присвячена традиційним сортам пива, що залишає прогалину в знаннях про безалкогольні версії.

Метою нещодавнього дослідження було з'ясувати, як концентрація етанолу, температура зберігання та рівень кислотності впливають на ріст таких бактерій, як E. coli, Salmonella enterica та Listeria monocytogenes у слабоалкогольному та безалкогольному пиві.

Результати показали, що E. coli і S. enterica могли виживати в обох сортах пива незалежно від температури, рівня рН і вмісту алкоголю. L. monocytogenes виявився менш стійким. У безалкогольному пиві мікробна популяція знижувалася за певних значень рН, особливо за 4°С.

У пиві із вмістом 3,20% усі бактерії зменшували свою чисельність за 4°C. Однак при 14°C, незважаючи на зниження чисельності E. coli і S. enterica, їхній рівень залишався низьким протягом усього 63-денного періоду дослідження. Рівень L. monocytogenes був нижчим виявлених меж протягом перших 10 днів.

У результаті дослідження було зроблено висновок про те, що вміст алкоголю і температура зберігання є ключовими факторами, що визначають ріст патогенних мікроорганізмів, які передаються з їжею. Безалкогольне пиво продемонструвало вищу вразливість до зростання мікроорганізмів порівняно з його слабоалкогольними аналогами. Автори заявили, що для споживачів розуміння потенційних ризиків і рекомендацій щодо зберігання цих напоїв може стати запорукою їхньої безпеки.

Раніше Фокус писав про вино, що омолоджує шкіру в середньому віці і старше. Такі властивості приписують далеко не всім його сортам і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.