Ключ до стабілізації: розроблено тест, здатний діагностувати біполярний розлад

Вчені перевірили на ефективність комбінацію наявних опитувань і нового тесту крові, що дало змогу отримати точні результати з діагностики болісного і прихованого захворювання.

Дослідники з Кембриджського університету розробили аналіз крові, що дає змогу підвищити точність діагностики біполярного афективного розладу (БАР) — стану, який часто помилково приймають за великий депресивний розлад. Це пов'язано з тим, що пацієнти часто звертаються по допомогу під час депресивних фаз, а не маніакальних епізодів, що призводить до помилкових діагнозів, пише New Atlas.

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Розроблений вченими аналіз крові дає змогу виявити специфічні біомаркери БАР, будучи додатковим інструментом до наявних методів діагностики. Якуб Томасік, основний автор дослідження, зазначив, що пацієнти зазвичай звертаються до лікарів під час поганого настрою, що призводить до помилкової ідентифікації біполярного розладу як великого депресивного розладу.

У науковій роботі використовувалися зразки та дані британського дослідження Delta (2018-2020 рр.), метою якого було виявлення БАР серед осіб із раніше діагностованим великим депресивним розладом. Понад 3 тис. учасників заповнили докладний онлайн-опитувальник про психічне здоров'я, в якому було відображено такі аспекти, як депресивні епізоди, тривога, симптоми манії, сімейний анамнез і зловживання психоактивними речовинами.

Близько 1 000 учасників надали зразки висушеної крові, взятої з пальця. Ці зразки були піддані аналізу на вміст понад 600 метаболітів. Після проведення подальшої діагностики в дослідження було включено 241 учасника. З проаналізованих метаболітів було виділено 17 біомаркерів БАР, серед яких найбільш значущим виявився церамід.

При самостійному використанні аналіз крові дає змогу діагностувати до 30% пацієнтів із БАР. Однак поєднання цього тесту з онлайновим опитуванням про психічне здоров'я значно підвищило точність діагностики. Сабіна Бан, одна з дослідників, заявила, що, хоча онлайнова оцінка була ефективнішою загалом, об'єднання її зі швидшим тестом на біомаркери дало оптимальні результати.

Незважаючи на те, що цей аналіз крові поки що перебуває на стадії доведення концепції, він може принести велику користь пацієнтам і медичним експертам. Томасік підкреслив, що відчутний аналіз крові може допомогти забезпечити точне лікування пацієнтів і знизити навантаження на медичних працівників. Крім того, він наголосив на важливості визнання біологічного коріння психічних захворювань, підкресливши, що вони мають не тільки психологічний, а й фізичний характер.

Нарешті, Бан підкреслила потенціал цих біомаркерів у визначенні лікарських мішеней для лікування афективних розладів, що дає змогу припустити можливість удосконалення методів лікування в майбутньому.

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