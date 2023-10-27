Жовток корисніший разом із білком: учені розповіли, як і коли краще вживати яйця

Під час дослідження вчені з'ясували безліч корисних властивостей яєць, а також дізналися, в якому віці люди отримують найбільшу користь від вживання продукту.

Харчові вподобання людей, найчастіше, дуже різноманітні, але багато хто з нас любить починати свій ранок зі смачного омлету або яєчні, наслідуючи американські сніданки. Однак крім смакових та естетичних якостей у яєць є низка корисних властивостей. Так, у дослідженні, проведеному в Університеті Коннектикуту, вивчався загальний вплив споживання незбираних яєць на здоров'я молодих людей, що відрізнялося від попередніх досліджень, в яких основна увага приділялася конкретним біомаркерам, пише New Atlas.

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Дослідники вивчили 28 здорових людей віком від 18 до 35 років, розподіливши їх за трьома групами харчування: без яєць, із трьома яєчними білками на день або з трьома цільними яйцями на день. Після чотиритижневої перерви групи помінялися раціонами.

Ключові результати дослідження включають:

Вживання цільних яєць призвело до значного підвищення рівня холіну — поживної речовини, життєво необхідної для роботи мозку і нервової системи.

Метаболізм холіну призводить до утворення триметиламін-N-оксиду (ТМАО), який часто пов'язують із серцево-судинними захворюваннями. Однак у тих, хто вживав цільні яйця, підвищення рівня ТМАО не спостерігалося.

Не спостерігалося також негативних змін запалення та рівня холестерину. Вживання цільних яєць знижувало деякі маркери ризику інсулінорезистентності та підвищувало гематокрит, що вказує на потенційний фактор захисту від анемії. Як цільні яйця, так і яєчні білки знижували кількість тромбоцитів у крові.

У жінок, які приймали оральні контрацептиви, спостерігалися різні результати, зокрема сприятливіше співвідношення холестерину і різні імунні реакції.

У результаті дослідження було зроблено висновок про те, що цільні яйця приносять більше користі для здоров'я, ніж яєчний білок. Дослідники мають намір продовжити вивчення взаємозв'язку між споживанням яєць, рівнем ліпопротеїнів високої щільності та імунною системою, а також вивчити вплив вживання продукту на літніх людей.

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