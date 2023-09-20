Чи небезпечні коричневі вкраплення в сирих яйцях: учені пояснили, що це таке

На тлі того, що одна недомита ягода може серйозно нашкодити нашому організму, коричневі та червоні плями в жовтку яєць можуть викликати в багатьох людей серйозну підозру щодо їхньої безпеки.

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Купуючи упаковку яєць у магазині, приносячи їх додому і починаючи готувати, в жовтках ми іноді знаходимо коричневі та червоні крапки, хоча на перший погляд вони зберігалися в правильних умовах. Знаходження чогось, що не повинно бути в їжі, викликає не найприємніші думки. На щастя, наука вже давно вивчила ці вкраплення і готова поділитися цим із нами. Про те, що за загадкові плями з'являються в деяких жовтках і як це впливає на їхню їстівність, пише IFLScience.

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Червоні та коричневі цятки, які ви бачите в деяких яйцях, зазвичай є плямами крові або вкрапленнями м'яса. Вони зустрічаються нечасто, хоча звучать від цього не менш не апетитно. Насправді, згідно з одним дослідженням, з безлічі яєць, вироблених у промислових масштабах, менше 1% мають такі плями. Існує метод, за якого за допомогою яскравого світла можна зазирнути всередину яйця і виявити всі недоліки ще до фасування. Яйця з такими плямами зазвичай видаляються, але деякі з них все ж можуть опинитися у вашій коробці.

Плями крові можуть з'явитися в процесі формування яєць. Ось як він відбувається: яйце починає формуватися в заповненій рідиною кишені всередині курки, яка називається фолікулом. Ці фолікули оточені крихітними кровоносними судинами. Іноді, коли фолікул лопається, щоб випустити яйце, ці судини кровоточать. Кров може прилипнути до жовтка, що призводить до появи кров'яної плями. Іноді, хоча й рідко, кровотеча може статися в іншому місці, що призводить до появи кров'яної плями на білку яйця.

Коротке відео, що демонструє процес формування яйця всередині курки

М'ясні плями — це трохи інше явище з тієї ж категорії. Це невеликі шматочки тканини, які яйце захоплює під час руху всередині курки. Найчастіше вони знаходяться в яєчному білку. Вони можуть бути коричневими, червоними або навіть білими. Пляма крові іноді може виглядати як пляма м'яса, якщо під час певних процесів її колір зміниться.

Імовірність появи в яйці кров'яних або м'ясних плям може бути підвищена кількома факторами. На це може вплинути вік курки, її харчування, умови утримання і навіть гени. Наприклад, якщо кури не отримують достатньої кількості вітаміну А, вони з більшою ймовірністю нестимуть яйця з плямами крові. Аналогічно, якщо кури живуть у місцях із підвищеним шумом, екстремальними температурами, шкідливими бактеріями та вірусами, це також може збільшити ймовірність появи плям.

Чи слід нам викидати таке яйце або воно цілком їстівне? Тут наука поспішає порадувати нас — такі яйця придатні до вживання! Але, як і з будь-якими нестандартними ситуаціями, тут є свої нюанси. Центр безпеки яєць запевняє, що яйця з такими плямами можна вживати в їжу за умови, що вони добре проварені. Якщо ви все ж сумніваєтеся, чи залишати ці утворення у своїй страві, то можете легко виколупати плямочку. Тож не дозволяйте крихітній крапці завадити вам насолодитися сніданком. Просто варіть яйце ретельно і насолоджуйтеся цим неймовірно смачним продуктом, незважаючи на деякі його незвичності.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.