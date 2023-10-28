Найбільша комаха на Землі: розмір крил "гігантської бабки" сягав 71 сантиметра

Дивовижні істоти мешкали на планеті близько 275 мільйонів років тому, коли на суші в основному домінували рептилії.

Задовго до того, як небом почали правити птахи, гігантська комаха заслужила титул "найбільшої відомої комахи всіх часів". Ці істоти давно вимерли, проте вченим все ж вдалося виявити фрагменти їхніх останків, пише IFLScience.

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Уперше цей дивовижний вид був описаний американським ентомологом і палеонтологом Френком Карпентером у 1939 році. Весь його звіт був заснований на єдиному неповному екземплярі, виявленому в Елмо, штат Канзас (США). Кілька років по тому йому також вдалося описати схожий, але менший вид, Meganeuropsis americana. Таким чином древній рід комах Meganeuropsis americana розділився на дві гілки:

Meganeuropsis americana — меншого розміру;

Meganeuropsis permiana — найбільша комаха на Землі.

Попри мізерні знахідки вченим все ж вдалося встановити, що найбільші комахи з комах, які колись жили, були схожі на гігантських бабок, утім, не належали до них. Відомо, що вони мешкали на планеті близько 275 мільйонів років тому, коли наша планета являла собою один основний масив суходолу, відомий як суперконтинент Пангея, що утворився внаслідок зіткнення Євроамерики та Гондвани.

У той період історії планети на суші здебільшого домінували рептилії, однак це не завадило різноманітності комах різко зрости. У результаті на планеті оселилася "гігантська бабка", розмах крил якої сягав неймовірних 71 сантиметр.

Попри те, що рештки Meganeuropsis permiana дозволяють припустити, що вони нагадували сучасних бабок, вони зовсім не належать до справжніх бабок. Науковці зазначають, що ці стародавні гіганти належали до давно вимерлого загону комах, відомого як Meganisoptera. Їх іноді також називають грифонами.

Високонаукова шкала драконоподібних істот, включно з Meganeuropsis permiana Фото: IFLScience

Дослідники зазначають, що вивчення комах ускладнюється тим, що рештки цих комах надзвичайно складно виявити. По-перше, у них немає кісток, як у ссавців, риб, птахів або рептилій, по-друге, вони не кам'яніють так само як інші тварини.

Наука показує, що існує теоретична межа того, наскільки великими можуть вирости комахи, і, схоже, Meganeuropsis permiana вдалося досягти цієї межі. По-перше, розміри комах обмежені їхніми екзоскелетами: що більшими вони стають, то більше енергії та ресурсів потрібно на створення нового екзоскелета. По-друге, комахи дихають зовсім інакше — вони використовують спеціальні трубочки, що доставляють кисень у їхні клітини. У міру того як комаха росте, трубки стають дедалі менш ефективними в постачанні клітин киснем. По-третє, у комах просто занадто проста метаболічна система, якій вельми складно впоратися з підтриманням великого розміру тіла.

Утім, як ми бачимо, деякі комахи здатні порушувати ці правила. Це вдалося "стародавній гігантській бабці" та артроплеврі — найбільшій багатоніжці, що сягала близько 2 метрів завдовжки та близько пів метра завширшки. Однак ці істоти не класифікувалися як комахи, оскільки належать до власного класу Diplopoda.

Раніше Фокус писав про те, що найбільша багатоніжка в історії мала понад 2 метри в довжину.