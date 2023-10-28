Холодок по шкірі. Мільйони людей по всьому світу вірять у привидів, і тепер ми знаємо, чому (відео)

Експерт пояснив, чому так багато людей на Землі вірять в існування потойбічного і вважають, що зустрічали привидів.

Опитування серед американців 2021 року показало, що 41% опитаних вірять в існування привидів, а 20% заявляють, що особисто стикалися з ними. Так статистика показує, що тільки у США понад 50 мільйонів людей зустрічалися з духами. У контексті всього світу йдеться про сотні мільйонів, а то й мільярди людей, пише Science Alert.

У новому дослідженні заслужений професор соціології Університету Південної Кароліни Баррі Марковський спробував пояснити, чому так багато людей у різних куточках Землі вірять в існування потойбічного і навіть заявляють, що стикалися з ним особисто.

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За словами Марковського в його практиці був випадок, коли власник роздрібного магазину запевняв, що в його будинку живуть привиди. Він навіть надав відео з камер відеоспостереження на яких видно, як маленькі кульки світла ковзають кімнатою. В інших випадках можна почути голоси та інші звуки, коли в кімнаті, здавалося б, нікого немає. Крім того, на деяких роликах видно книжку, що летить зі столу, або продукти, які падають з полиці.

Частина роботи соціолога присвячена віруванням у такі речі, як примари, інопланетяни, забобони та влада пірамід, а тому Марковський нерідко стикається з подібними історіями. Утім, як прихильник наукового скептицизму вчений зберігає упередженість, стверджуючи, що екстраординарні твердження потребують таких самих доказів.

Чи можливе існування привидів?

Більшість людей, описуючи зустрічі з привидами, говорять про дивні голоси, рухомі об'єкти, кулі або пучки світла, а також напівпрозорі силуети. При цьому ніхто не описує приведення як таке, що старіє, харчується або дихає.

За словами Марковського, варто поцікавитися, чи можуть примари складатися з особливого виду енергії, яка ширяє і літає, не розсіюючись? Якщо це так, це означає, що в момент, коли привиди світяться, переміщують об'єкти й видають звуки, вони діють як матерія. Простими словами, являють собою щось, що займає простір і має масу, як дерево, вода або люди. Водночас у момент, коли вони проходять крізь стіни або зникають, вони не повинні поводитися як матерія.

На жаль, століття фізичних досліджень не виявили нічого подібного, а тому фізики наполягають, що примари просто не можуть існувати. До речі, донині не існує переконливих доказів того, що якась частина людини здатна продовжувати існувати після її смерті.

Докази існування привидів

З розвитком технологій люди в усьому світі записують неймовірну кількість зустрічей із привидами, використовуючи різноманітні камери та мікрофони. Цілком імовірно, що до цього моменту вже мали б існувати вагомі докази, однак у вчених їх усе ще немає.

Натомість у нас є величезний масив неоднозначних записів, зіпсованих поганим освітленням або несправним обладнанням. У світі також з'явилося безліч "мисливців за привидами", які використовують спеціальні прилади для вловлювання звуків, електричних полів та інфрачервоного випромінювання. Усі ці прилади можуть виглядати цілком науково, але реальність така, що насправді це зовсім не так. Основна проблема полягає в тому, що вимірювання позбавлені будь-якого сенсу, якщо ми не знаємо, що саме вимірюємо.

Альтернативні пояснення

За словами Марковського, особистий досвід зустрічі з привидами може ввести в оману через обмеженість людських почуттів. Саме тому передбачувані привиди, як правило, мають безліч пояснень, не пов'язаних із привидами.

Наприклад, під час свого дослідження соціолог зібрав усі матеріали власника магазину і вивчив їх. У результаті він дійшов висновку, що "кулі світла" — це всього лише крихітні частинки пилу, що ширяють перед об'єктивом камери. Те, що вони "ширяють" кімнатою, насправді не більше ніж оптична ілюзія — якщо уважно придивитися, можна помітити, що вони ніколи не заходять за об'єкти.

Що стосується голосів та інших звуків на камерах магазину — річ у тім, що він розташовується у жвавому кутку мініторгового центру. Три стіни примикають до тротуарів, зон навантаження і стоянок, а четверта стіна примикає до сусіднього магазину. У результаті всі ці шуми можуть бути звуками, що доносилися зовні або з інших кімнат.

Що стосується продуктів, які хтось нібито скидає з полиці. Дійсність виявилася простішою, ніж могло б здатися. Річ у тім, що полиця спирається на регульовані кронштейни, один з яких не до кінця увійшов у гніздо. Під вагою полиці кронштейн із помітним ривком став на місце, внаслідок чого предмети та впали з полиці.

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