Квиток на нічний сеанс. Припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння

Науковці пояснили, які процеси відбуваються в нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну та пам'ять.

Коли споживачі канабісу утримуються від вживання наркотику, вони часто відзначають, що бачать частіші та яскравіші сни. Вчені з'ясували причину такої різкої зміни і виявилося, що це цілий ланцюжок зв'язків, у центрі якого знаходяться наші очі, пише Salon.

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Цей феномен пояснюється впливом сполук конопель, насамперед ТГК (тетрагідроканабінолу) і КБД (канабідіолу), на цикл швидкого руху очей (БДГ) сну в організмі. Доктор Раян Вандрі з Медичної школи Джона Гопкінса пояснює, що якщо ТГК, як правило, знижує БДГ-сон, то роль КБД залежить від дози. Однак більшість цих досліджень проводили на тваринах, і, з огляду на різне співвідношення ТГК і КБД у продуктах конопель, важко зробити однозначні висновки. Зниження БДГ-сну може призвести до зниження ймовірності пригадування сновидінь.

Цікаво, що у тривалих споживачів, які раптово припинили вживання, може виникнути ефект відкату. У цей період вони можуть відчувати труднощі із засинанням, збільшувати кількість БДГ-сну і яскравіше запам'ятовувати свої сновидіння. Маргарет Гейні, директор лабораторії з вивчення канабісу в Колумбійському психіатричному інституті, зазначає, що подібний ефект відміни спостерігається в багатьох наркотиків під час припинення їхнього вживання.

На запам'ятовування снів може також впливати здатність ТГК погіршувати пам'ять, яка зникає після припинення його вживання. Таке різке повернення спогадів про сни може бути несподіваним для тих, хто вживає наркотик протягом тривалого часу.

У зв'язку з обмеженнями на проведення досліджень остаточно визначити ширший вплив ТГК на "архітектуру сну" і загальний стан здоров'я залишається проблематичним. Багато наявних досліджень застаріли, а мінливі сорти конопель і методи її вживання ускладнюють аналіз.

Доктор Тімоті Роерс із Державного університету Вейна підкреслює, що ТГК може залишатися в організмі до місяця, оскільки він зв'язується з молекулами жиру. Ця властивість додає ще один рівень складності при спробі зрозуміти його вплив на організм протягом тривалого часу.

У міру розвитку індустрії конопель і пропаганди потенційних переваг сну необхідно критично підходити до цих заяв, заявляють учені. Гейні підкреслює, що рішення про застосування медичного канабісу часто ухвалюють на основі обмежених даних і потужних маркетингових зусиль.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, як вейпінг непомітно вбиває нашу імунну систему. Вчені виявили, що навіть пари, які не містять нікотин, поступово паралізують наші найважливіші імунні клітини, роблячи нас легкою здобиччю для респіраторних захворювань.

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