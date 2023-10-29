Порятунок від клопів-паразитів. Експерти розповіли, чому варто частіше міняти постільну білизну

У наш час частота зміни постільної білизни має велике значення, і причина цього криється не в естетиці або бажанні спати на свіжих простирадлах. Змінюючи свою постільну білизну частіше, ніж зазвичай, ви уникаєте зустрічі з підступними та непомітними кровопивцями.

Постільних клопів дуже складно знищити, щойно вони заселять приміщення. Нещодавно в Парижі стався помітний спалах чисельності паразитів, що викликало занепокоєння у Великій Британії щодо можливого аналогічного спалаху. Але є методи, які можуть запобігти поширенню цих шкідників, про які розповіли експерти, пише The Mirror.

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Постільні клопи — це дрібні комахи-паразити, які харчуються здебільшого кров'ю людини, що часто спричиняє свербіж, алергію та порушення сну в постраждалих людей. Попри те, що клопи не є переносниками захворювань, їхні укуси можуть призвести до вторинних інфекцій, а їхнє швидке поширення та стійкість до поширених пестицидів роблять їхнє знищення особливо складним, що потенційно може призвести навіть до психічних розладів і значних витрат на дезінсекцію.

Експерти радять регулярно доглядати за постільною білизною, щоб запобігти появі цих шкідників, відомих своєю стійкістю до пестицидів. А за даними проведеного YouGov дослідження, в одній лише Великій Британії менше третини мешканців країни своєчасно змінюють постільну білизну.

На думку фахівців, періодичність зміни постільних речей різна:

наволочки: кожні 2-3 дні;

простирадла: щотижня;

наматрацники або подушечки: щомісяця;

підковдри: кожні три місяці;

подушки: кожні шість місяців;

У разі можливого зараження рекомендується прати речі за максимально можливої температурі, оскільки тепло ефективно знищує комах і їхні яйця. Речі з підозрою на зараження слід запечатати в поліетиленові пакети, щоб запобігти поширенню шкідників.

Симптомами присутності постільних клопів можуть бути плями крові на постільній білизні від укусів, невеликі коричневі плями (можливо, їхні екскременти) або незрозумілий солодкуватий запах.

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