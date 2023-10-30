Загублений у часі: в польському костелі знайшли фрагменти "унікального" іконостасу XVII ст. (фото)

Значення цієї знахідки важко переоцінити. Вона має культурне, історичне та регіональне значення, оскільки не схожа на інші відомі твори мистецтва.

Група дослідників з Інституту мистецтв Польської академії наук (ІМ ПАН) зробила несподіване відкриття, виявивши на горищі костелу Святого Івана Богослова в Новоберезові, Польща, визначну пам'ятку історії. Вони знайшли значні фрагменти іконостаса 17-го століття, унікального витвору мистецтва, який проливає світло на культурну спадщину регіону, пише Arkeonews.

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Ця знахідка, датована XVII століттям, складається із 17 фрагментів, кожен з яких має різний ступінь збереженості. Ці фрагменти дають нам змогу зазирнути у складну структуру, що містить кілька ікон.

Деякі ікони збереглися напрочуд добре, тоді як інші зазнали пошкоджень. Навіть у фрагментарному стані іконостас дозволяє провести майже повну реконструкцію, відкриваючи структуру, яка охоплює неймовірні вісім метрів у ширину.

Дослідники зробили це дивовижне відкриття під час проєкту "Консолідація спадщини. Інвентаризація та документація пам'яток на західному кордоні східних земель колишньої Речі Посполитої". Фрагменти виявили доктор Збіґнєв Міхальчик, Пьотр Ямський та Ян Новицький (Dr. Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski, and Jan Nowicki) з команди Каталогу пам'яток мистецтва в Польщі (Catalogue of Art Monuments).

Значення цієї знахідки важко переоцінити Фото: PAP/Artur Reszko

Значення цієї знахідки важко переоцінити. Вона має культурне, історичне та регіональне значення, оскільки не схожа на інші відомі твори мистецтва. Більшість подібних іконостасів XVII-XVIIІ століть у Російській імперії або стали жертвами руйнівного впливу часу, або знищені пізніше. Дослідники знайшли дуже мало подібних прикладів такого історичного значення.

Що робить цей іконостас 17 століття справді визначним, так це те, що він є найстарішим у своєму роді в регіоні, і дійшов до нас у своєму оригінальному стані. Ця рідкість додає йому унікальної цінності.

"У нас немає жодних сумнівів, що це унікальна знахідка. Від самого початку, коли ми зрозуміли, з чим маємо справу, ми були переконані, що це надзвичайно важлива знахідка", — сказав Ян Новицький.

Доктор Збіґнєв Міхальчик додав, що хоча невеликі реліквії іконостасів XVII століття можна знайти в інших місцях, таких як костели в Більську Підляському та Августуві, ця знахідка стоїть окремо.

Це важливе відкриття вже потрапило до останнього випуску Art History Bulletin, що показує його значення у світі мистецтва та історії. Це нагадування про те, як навіть у найнесподіваніших місцях можна віднайти шматочки минулого, збагачуючи наше розуміння культурної спадщини.

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