Карета запряжена вівцями і найстаріша колісниця Китаю: унікальні знахідки династії Цинь (фото)

У Сіані, Китай, дослідники виявили унікальні артефакти: найстарішу зі знайдених у Китаї колісниць та "овечу карету". Ці знахідки є надзвичайно рідкісними для китайської археології, тож їхню цінність важко перебільшити.

Біля мавзолею першого китайського імператора Цінь Ши Хуан-ді в Сіані, на північному заході Китаю, дослідники виявили добре збережену чотириколісну дерев'яну колісницю і карету, запряжену шістьма вівцями. Це унікальні знахідки часів династії Цінь, пише Arkeonews.

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Цзян Веньсяо, керівник проєкту археологічних розкопок, поділився цими чудовими відкриттями на 4-му Конгресі китайської археології в Сіані. Однією з найважливіших знахідок стала чотириколісна дерев'яна колісниця, укомплектована вигадливо оформленою прямокутною парасолькою. Особливість цієї колісниці полягає в тому, що вона вважається найстарішою з коли-небудь знайдених у Китаї.

Проте найцікавішою знахідкою є карета з шістьма вівцями, вишикуваними в ряд. Хоча карета з часом пошкодилася, експертам вдалося визначити її призначення, вивчивши залишки аксесуарів, які використовували для її тяги.

Біля мавзолею першого китайського імператора Цінь Ши Хуан-ді в Сіані, на північному заході Китаю, дослідники виявили добре збережену чотириколісну дерев'яну колісницю і карету запряжену шістьма вівцями Фото: NEWS DAYOO

Історичні записи свідчать, що імператор Сима Янь, який заснував династію Західна Цзінь (265-316), мав схильність об'їжджати свій палацовий комплекс ввечері на кареті, запряженій вівцями. Палац, перед яким зупинялися вівці, він обирав для ночівлі. Ця історія збереглась в фразі "шукати удачі в овечій кареті".

Цзян Веньсяо наголосив, що знахідка "овечої карети" є надзвичайно рідкісною в китайській археології. Цей унікальний артефакт відкриває вікно у звичаї та практики минулого і дозволяє зазирнути у життя давньокитайського імператора.

Археологи пов'язали ці знахідки з колісницями і кіньми, які використовували в поховальних ритуалах, завдяки наявності інших поховань довкола. Вивчаючи різні типи колісниць з різною кількістю кінських решток, знайдених у цих ямах, експерти отримали нове розуміння ролі та функціонування одно- і двовісних колісниць.

Крім колісниць і карет, вчені знайшли мідні артефакти, пов'язані з колісницями і кіньми, а також залізні інструменти і мідну зброю. Наразі у поховальній камері гробниці проводяться лабораторні аналізи, які допоможуть виявити більше артефактів, що допоможуть підтвердити особу власника гробниці.

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