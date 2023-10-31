Ігри з розумом. Учені змусили здорових людей чути неіснуючі голоси

У новому дослідженні вченим вдалося змусити здорових людей відчувати слухові галюцинації, спростовуючи тим самим популярну теорію, що приписує явище виключно певним видам хвороб.

Нещодавнє дослідження, проведене Федеральною політехнічною школою Лозанни у Швейцарії та Університетом Савойя Монблан у Франції, дало змогу отримати нові відомості про слухо-вербальні галюцинації (СВГ) — феномен, за якого люди сприймають голоси без зовнішнього джерела. Мета дослідження — з'ясувати умови, за яких СВГ можуть виникати в мозку, пише ScienceAlert.

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У дослідженні використовувався новий метод, що поєднує техніку сприйняття голосу із сенсомоторною стимуляцією в контрольованих лабораторних умовах за участю 48 осіб. В експерименті було адаптовано попередню методику, в якій у відповідь на натискання кнопки вводилися змінні затримки, внаслідок чого роботизована рука штовхала учасника. Одночасно через навушники на учасників впливали слухові стимули, що складалися з суміші рожевого шуму, що нагадує водоспад, що перемежовується із фрагментами голосів, як знайомих, так і незнайомих учасникам.

Результати експерименту засвідчили, що учасники не тільки відчували відчуття присутності за спиною, яке корелювало з стусанами робота, а й сприймали голоси, яких не було в слухових стимулах. Імовірність виникнення галюцинацій підвищувалася, якщо учасники чули незнайомий голос перед знайомим, а також якщо між натисканням кнопки і стусаном робота була затримка. Проведена наукова робота спростовує поширену асоціацію таких переживань виключно з неврологічними розладами, такими як шизофренія.

Дослідники інтерпретують ці результати як підтвердження двох основних теорій щодо причин виникнення СВГ. По-перше, це дефіцит здатності людини відстежувати і відрізняти себе від навколишнього світу, а по-друге, вплив сильних попередніх переконань або припущень, які затьмарюють реальний сенсорний сигнал. У дослідженні також було відзначено збільшення частоти галюцинацій, відповідне до тривалості експерименту, що дає змогу припустити наявність кумулятивного ефекту з плином часу.

Проведене дослідження дало змогу отримати цінні відомості про механізми виникнення слухових галюцинацій і припустити, що подібні переживання не є винятковою особливістю неврологічних розладів і можуть бути викликані за певних умов у здорових людей. Це знання має потенційне значення для розуміння взаємозв'язку між СВГ і такими захворюваннями, як хвороба Паркінсона, а також для демістифікації цього явища для тих, хто може з ним зіткнутися.

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