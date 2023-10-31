Затуманена свідомість. Учені виявили зв'язок між забрудненням повітря і хворобою Паркінсона

Під час дослідження вчені проаналізували великий пласт даних і з'ясували, що якість повітря серйозно впливає на наш організм, а забруднене повітря узагалі є причиною серйозних проблем зі здоров'ям, про які раніше ніхто не здогадувався.

Багато хто з нас знає про згубний вплив забрудненого повітря на наше здоров'я, наприклад, на легені. Ситуація із забрудненням довкілля в кращому разі не зрушується з місця, у гіршому — стає ще більш патовою. Тим часом наука поспішає дати нам ще один своєрідний "стимул" прагнути до чистішого повітря. Дослідники з Неврологічного інституту Барроу виявили значну кореляцію між рівнем забруднення повітря та ймовірністю розвитку хвороби Паркінсона, пише Medical News.

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На 56% вищий ризик розвитку хвороби Паркінсона у людей, які проживають у районах із середнім рівнем забруднення повітря, порівняно із жителями регіонів із найнижчим рівнем забруднення повітря, виявили вчені під час свого дослідження.

Зазначено відмінності у вираженості цього зв'язку на території США, причому окремі регіони, такі як долина річки Міссісіпі-Огайо, центральна частина Північної Дакоти, частина Техасу, Канзас, східний Мічиган і околиця Флориди, визнані "гарячими точками" хвороби Паркінсона. І навпаки, у західній частині США ризик захворювання нижчий, ніж в інших регіонах.

Учені припускають, що ці регіональні відмінності можуть бути зумовлені відмінностями у складі твердих частинок. В окремих районах у твердих частинках може міститися більше токсичних елементів, ніж в інших.

Долина річки Міссісіпі-Огайо, відома високою щільністю дорожньої мережі, яка є частиною "іржавого поясу", може мати забруднення з великим вмістом частинок згоряння від руху транспорту і важких металів від виробництва. Вважається, що ці елементи пов'язані із загибеллю клітин головного мозку при хворобі Паркінсона. Іржавий пояс — це регіон на північному сході та північно-центральній частині США, що характеризується колись домінуючою промисловою базою, яка пережила значний занепад, що призвів до занепаду міст та економічної стагнації.

Для проведення дослідження група проаналізувала дані майже 90 тис. осіб із діагнозом хвороби Паркінсона з бази даних Medicare, що враховує майже 22 млн осіб. За допомогою перехресного зіставлення місця розташування з рівнем забруднення повітря і коригування з урахуванням таких чинників, як вік, стать, раса, стаж паління і звертання по медичну допомогу, було виявлено тісний зв'язок між впливом дрібнодисперсних частинок і ризиком розвитку хвороби Паркінсона.

Дослідження підкреслює важливість вивчення забруднення повітря як потенційного екологічного фактора ризику розвитку хвороби Паркінсона. Бріттані Кржізановскі, докторка філософії, з Неврологічного інституту Барроу, наголосила, що, хоча попередні дослідження були спрямовані переважно на вивчення пестицидів, забруднення повітря заслуговує на пильну увагу. Отримані результати можуть вплинути на посилення норм якості повітря і глибші дослідження екологічних чинників, що сприяють розвитку неврологічних захворювань.

Раніше Фокус писав про нову стратегію боротьби з хворобою Паркінсона. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою.

Також Фокус писав про те, в якому органі спочатку зароджується хвороба Пакрінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

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