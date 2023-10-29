Мертве повітря: глобальне потепління погіршить самопочуття людей із захворюваннями легенів

Учені б'ють на сполох, адже, згідно з їхніми дослідженнями, зміна клімату, що розпочалася, ставить під загрозу життя сотень мільйонів людей, які страждають від різноманітних хвороб і проблем із легенями.

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Нещодавня публікація консорціуму кліматологів проливає світло на загострення глобальних кліматичних показників та їхні наслідки. Особливо для людей, які страждають на такі респіраторні захворювання, як астма та хронічна обструктивна хвороба легень.

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Дослідження показало, що з 35 визнаних найважливіших планетарних показників 20 досягли рекордних екстремальних значень. Серед значущих даних цього року — викид понад 1 гігатонни вуглекислого газу внаслідок лісових пожеж у Канаді, 38 днів, коли глобальна температура перевищувала доіндустріальний рівень на 1,5°С, а в липні було зафіксовано найвищу середню температуру поверхні Землі за останні 100 тис. років.

Доктор Томас Ньюсом, співавтор дослідження із Сіднейського університету, наголосив на нагальній потребі активізації зусиль у боротьбі зі зміною клімату в усьому світі, зазначивши, що її згубні наслідки часто непропорційно великою мірою лягають на економічно неблагополучні верстви населення. Інше дослідження засвідчило, що зміна клімату призведе до загострення респіраторних проблем у всьому світі, причому не тільки серед збіднілих демографічних груп.

Професорка Зорана Йованович Андерсен, голова комітету з довкілля та здоров'я Європейського респіраторного товариства, наголосила на підвищеній сприйнятливості пацієнтів з респіраторними захворюваннями до кліматичних ускладнень. У доповіді наголошено на таких негативних наслідках зміни клімату, як підвищення температури, збільшення кількості алергенів у повітрі, таких як пилок, почастішання екстремальних погодних явищ, які призводять до сильного забруднення повітря, пилових бурь, рясних опадів та повеней, що призводить до підвищення вологості та появи плісняви в оселі. Особливо схильні до ризику молоді люди і діти грудного віку, у яких ще не сформувалися легені.

Автори дослідження виступають за підвищення рівня поінформованості медичних працівників, які надають допомогу в галузі респіраторної медицини, з метою пом'якшення впливу на пацієнтів і роз'яснення пов'язаних із цим ризиків, що дасть їм змогу краще захистити себе від несприятливих наслідків зміни клімату. У роботі також виявлено невідповідність між наявними в Європейському Союзі нормами якості повітря і нормами, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Наразі ЄС переглядає свою Директиву про якість атмосферного повітря, щоб привести її у відповідність до рекомендацій ВООЗ, прагнучи створити надійнішу систему контролю якості повітря, яка б сприяла поліпшенню умов життя і пом'якшенню наслідків зміни клімату.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.